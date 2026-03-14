Cuneo celebra Marie Curie con una mostra unica

Al Liceo Classico-Scientifico Pellico-Peano di Cuneo, in corso Giolitti 11, è in corso la mostra "Maria Skłodowska Curie in Italia. Tre viaggi, una passione", aperta fino al 28 marzo. Organizzata da Pro Natura Cuneo, Associazione Donne per la Granda e il liceo, espone pannelli dell'Accademia Polacca delle Scienze di Roma sui tre viaggi della scienziata in Italia: Ischia, Montecatini e Lurisia, dove studiò le acque termali legate all'autunite radioattivo.

Vincitrice di due Nobel (Fisica 1903, Chimica 1911) per polonio, radio e radioattività, Curie è celebrata con vetreria ottocentesca, strumenti chimici e cristalli di autunite della Bisalta che fluorescono sotto luce UV. Inaugurata il 6 marzo alle 17 da via Monte Zovetto 8, la mostra è gratuita con orari dal lunedì al sabato 9-14.30 (ingresso corso Giolitti) e giovedì-venerdì anche 14.30-17.30 (via Monte Zovetto).

L'esposizione lega scienza e territorio cuneese, ricordando le analisi di Curie sulle proprietà terapeutiche delle terme di Lurisia attribuite al minerale locale. Un omaggio alla pioniera che ha rivoluzionato chimica e fisica del Novecento, accessibile a studenti e cittadini





