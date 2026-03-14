“Paripasso”, successo per il tour guidato nel centro storico di Cuneo [FOTO]

Buona partecipazione nel pomeriggio di sabato 14 marzo a Cuneo, nonostante il maltempo, per “Paripasso: tour guidato del centro storico”, l’iniziativa culturale che ha accompagnato i partecipanti alla scoperta della città attraverso un itinerario dedicato a figure femminili e maschili che hanno contribuito alla sua storia e alla sua identità.

La visita era guidata dalla dottoressa Laura Marino alla scoperta delle donne protagoniste della storia cuneese.

Il ritrovo era fissato alle 15 all’Atl del Cuneese in via Pascal, punto di partenza del percorso guidato che si è sviluppato tra le vie e le piazze del centro storico del capoluogo. Durante la visita, durata circa un’ora e mezza, i partecipanti hanno potuto conoscere episodi, personaggi e curiosità legati alla storia della città triangolare, osservandola da una prospettiva diversa, attenta ai contributi spesso poco raccontati di donne e uomini che hanno lasciato il segno nel tempo.

L’iniziativa si inseriva nel programma di “8 marzo è tutto l’anno”, il calendario di appuntamenti pensato per mantenere alta l’attenzione sui temi legati alla parità e al ruolo delle donne nella società.

La visita guidata era gratuita, mentre l’aperitivo conclusivo – proposto ai partecipanti al termine del tour – prevedeva un contributo di 10 euro a persona. Parte del ricavato sarà devoluto ad “Ayla – la casa delle donne”, realtà impegnata nel sostegno e nella tutela delle donne sul territorio.