Valle Stura, con il maltempo sparisce il segnale TV: disagi soprattutto a Demonte

Riceviamo e pubblichiamo:

Egregio Direttore

Ogni volta che c'è un po' di maltempo, (non solo neve, ma pure vento o pioggia) ecco che puntualmente i segnali di trasmissione delle reti televisive scompaiono in valle Stura, soprattutto dell'abitato di Demonte.

Credendo di avere problemi di impianto di ricezione in casa ho contattato un professionista antennista il quale mi ha detto che l'origine di tali inconvenienti è dovuta ai vetusti ripetitori posti nelle alture di Borgo San Dalmazzo che dovrebbero essere sostituiti, ma non viene fatto per ragioni di costi dall'Unione montana.

In effetti con il tempo bello si possono ricevere e bene i segnali di quasi tutte le reti RAI, Mediaset e di molte tv minori come Telecupole, Retesette, GRP, Telecity ecc. , ma come piove si vedono solo più RAI 1, RAI 2 e RAI 3 e se c'è una nevicata poi, non si riceve più nulla.

Così il cittadino deve procurarsi, a proprie spese, il TV satellitare.

Mi auguro che il Presidente dell'Unione montana valle Stura voglia farsi carico della risoluzione del problema.

Ezio Barp