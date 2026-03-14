Maltempo nel Cuneese: piogge diffuse e neve in montagna, domenica cresce il pericolo valanghe

Continua la fase di maltempo iniziata nella mattinata di oggi, sabato 14 marzo, sulla provincia di Cuneo e su gran parte del Piemonte.

Nel corso del pomeriggio il tempo resterà perturbato sul Cuneese con piogge diffuse tra pianura, Langhe, Roero e valli alpine, generalmente di intensità moderata ma localmente più insistenti nelle aree montane. Sulle Alpi Marittime e sulle Alpi Cozie meridionali sono possibili anche rovesci più intensi, mentre alle quote più elevate continua a nevicare.

Nonostante il maltempo, per la giornata di oggi le criticità idrogeologiche e idrauliche restano generalmente contenute, con livelli di allerta prevalentemente verdi sul Cuneese secondo la tabella di monitoraggio regionale.

Dal punto di vista meteorologico la situazione è determinata da una saccatura nordatlantica attualmente posizionata a ovest dell’arco alpino, destinata tra la notte e le prime ore di domenica a generare una depressione secondaria sul Golfo Ligure. Questo assetto manterrà condizioni di instabilità anche sul Cuneese con precipitazioni diffuse tra la notte e la prima parte di domenica, generalmente di intensità moderata sul territorio provinciale.

Sulle zone montane sono attese nuove nevicate, con una quota neve minima intorno ai 400 metri nel Cuneese all’alba di domenica, mentre nelle valli alpine interne il limite potrà oscillare tra i 500 e i 700 metri. Le precipitazioni, unite alla ventilazione in quota, contribuiranno a rendere più instabile il manto nevoso.

Proprio per questo nella giornata di domenica 15 marzo aumenta l’attenzione sul rischio valanghe. Arpa Piemonte segnala infatti allerta arancione sui settori alpini settentrionali della regione, mentre anche sulle montagne del Cuneese le condizioni saranno favorevoli a distacchi nevosi, in particolare alle quote più elevate e sui versanti più ripidi.

Nel corso del pomeriggio di domenica la situazione dovrebbe gradualmente migliorare: l’allontanamento della depressione verso sud-est favorirà un’attenuazione delle precipitazioni fino al loro progressivo esaurimento.

Il miglioramento sarà più deciso all’inizio della prossima settimana: lunedì e martedì sono attese giornate più soleggiate anche sul Cuneese, grazie a una risalita dei valori di pressione che riporterà condizioni meteorologiche più stabili su tutto il Piemonte