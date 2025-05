Partito Democratico, nominata la nuova segreteria provinciale. Adelina Brizio e Massimo Borrelli vice

Nella serata di mercoledì 21 maggio il segretario provinciale del Partito Democratico Davide Sannazzaro, alla presenza della presidente dell’Assemblea provinciale Erica Cosio e del consigliere regionale Mauro Calderoni, ha reso noti i nomi che comporranno la Segreteria provinciale per il prossimo quadriennio.



Ad affiancare Sannazzaro nel ruolo di vice sono Adelina Brizio, da Fossano, e Massimo Borrelli, da Bra.

Confermato nel ruolo di tesoriere il doglianese Stefano Ciccone, mentre è stato nominato responsabile organizzativo il saluzzese Gian Luca Arnolfo.

Responsabile della comunicazione è Luca Blengino (Cavallermaggiore) con l’aiuto di Alessandro Casasso (Cuneo) e Marta Guerra (Savigliano).

Compongono la squadra Alida Anelli (Saluzzo), Luca Bessone (Beinette), Sara Tomatis (Cuneo), Sonia Grimaldi (Alba), Ugo Minini (Bra), Manfredi Rosso (Caraglio), Giorgia Seliak (Savigliano), Federico Soldati (Racconigi) e Rosita Serra (portavoce delle Democratiche cuneesi).



"Ringrazio tutti i membri della segreteria per aver accettato con entusiasmo di accompagnarmi in questo percorso: c’è una grande energia e la voglia di lavorare per la nostra provincia non manca - afferma il segretario provinciale Davide Sannazzaro -. Tanti sono i tavoli e le questioni aperte su cui come realtà democratica provinciale siamo chiamati a portare avanti le nostre battaglie. I nostri circoli sono al lavoro per la campagna referendaria dell’8 e 9 giugno, ma nel frattempo sta prendendo corpo il calendario eventi delle prossime settimane: il 27 maggio avremo un incontro a Borgo San Dalmazzo sul tema delle aree interne, mentre il 9 giugno insieme al tavolo sanità affronteremo il tema ospedali a Savigliano. E ancora le feste democratiche che toccheranno tante città della nostra Granda".