L'Asl Cn2 aderisce al programma "Prevenzione Serena" e invita la cittadinanza a sottoporsi agli screening oncologici previsti

Prevenzione Serena è il programma di screening per la prevenzione e la diagnosi precoce del tumore della mammella, del collo dell’utero e del colon-retto, messo a punto dalla Regione Piemonte.

È offerto a tutti i cittadini residenti o domiciliati, con scelta del Medico di Medicina Generale nel territorio piemontese, ed è attuato dalle Aziende Sanitarie Locali in collaborazione con le Aziende Sanitarie Ospedaliere. Si tratta di un progetto che fa parte delle reti europee dei programmi di prevenzione per questo tipo di tumori e collabora, oltre che con le Aziende Sanitarie piemontesi, anche con i Comuni, l’Ordine dei Medici, la Società Italiana di Medicina Generale e le Facoltà di Medicina piemontesi. Gli screening di Prevenzione Serena Lo screening del carcinoma mammario si rivolge a tutte le donne tra i 45 e i 75 anni e prevede come esame di primo livello la mammografia. Vengono invitate in automatico tutte le donne tra i 50 e i 69 anni; una volta inserite nel programma, esse possono continuare a partecipare, aderendo spontaneamente, fino ai 75 anni.

Su richiesta, possono essere inserite nel sistema di invito periodico anche le donne tra i 45 e i 49 anni. Lo screening del cancro della cervice uterina è offerto a tutte le donne di età compresa tra i 25 e i 64 anni e prevede come esame di primo livello il pap-test per le donne tra i 25 e i 29 anni, ogni 3 anni, e il test per la ricerca del papilloma virus (HPV) per le donne tra i 30 e i 64 anni, ogni 5 anni. Lo screening del carcinoma del colon-retto è rivolto a tutte le persone di età compresa tra 50 e 69 anni e prevede come esame di primo livello la ricerca del sangue occulto nelle feci.

Un impegno comune Prevenzione Serena è attiva da oltre 20 anni; per l’esattezza dagli anni Novanta per i tumori femminili e dal 2003 per i tumori del colon-retto. Da sempre tale programma è stato attuato anche nell’ASL CN2. In tale ambito vengono realizzati molti interventi, mirati a promuovere e supportare la partecipazione al programma in diversi setting del territorio (comunità, scuola, ambienti di lavoro...). La copertura da inviti per gli screening per tumore cervice uterina, tumore mammella e tumore colon-retto ha pienamente raggiunto il valore atteso, raggiungendo la totalità delle persone nelle fasce considerate. Nel nostro territorio la copertura da esami (numero di persone sottoposte al test di screening previsto nell’anno di riferimento + adesioni spontanee/popolazione bersaglio annuale) nell’anno 2024 è stata del 56.0% per il tumore della cervice, del 60.3% per il tumore della mammella e del 53.6% per il tumore del colon-retto.

“Si tratta di valori di adesione buoni ma molto migliorabili, data la frequenza delle patologie nella popolazione” dichiara il dottor Luca Burroni, Direttore Sanitario ASL CN2.

“Auspichiamo che sempre più persone decidano di rispondere positivamente agli inviti ricevuti da Prevenzione Serena, nell’ottica di una prevenzione precoce che possa mitigare il più possibile gli effetti della malattia tumorale. L’invito è quello di approfittare senza esitazione di questa possibilità offerta gratuitamente, nell’interesse personale e della collettività”.

“La nostra Azienda Sanitaria sottolinea l’importanza di aderire al programma Prevenzione Serena, un servizio di screening organizzato e di qualità. Questo programma mira a individuare precocemente e prevenire i tumori, contribuendo a ridurre significativamente la mortalità per cancro della mammella, della cervice uterina e del colon-retto” spiega il dottor Piero Maimone, Direttore del Dipartimento di Prevenzione.

“La media annuale delle lesioni precancerose intercettate nel nostro distretto grazie a Prevenzione Serena, è rispettivamente di circa 500 casi per i tumori del colon-retto, circa 120 casi per il tumore dell’utero e altrettanti per il tumore della mammella. Il programma rappresenta un eccezionale strumento di prevenzione che si avvale di tecnologie avanzate sottoposte a frequenti controlli, di un sistema informativo di alto livello, che consente di monitorare le prestazioni, e di professionisti di diverse discipline, altamente formati e specializzati (ginecologi, ostetriche, tecnici di radiologia, radiologi, endoscopisti, infermieri…), oltre a Medici di famiglia e operatori dei Dipartimenti di Prevenzione. Inoltre, Prevenzione Serena svolge un’importante attività di ricerca scientifica, volta ad acquisire nuove conoscenze per aumentare l’efficacia degli esami, ridurre i disagi per i pazienti e migliorare continuamente i servizi offerti”.

Info e approfondimenti

Prevenzione Serena è presente su tutto il territorio piemontese e per ottenere informazioni o modificare il proprio appuntamento è possibile telefonare al numero verde 800.001.141, attivo 7 giorni su 7 dalle ore 8.00 alle ore 20.00.

All’indirizzo https://www.salutepiemonte.it/servizi/prevenzione-serena?nid=417 è invece possibile gestire gli appuntamenti in autonomia, oltre a conferire i dati di screening nel Fascicolo Sanitario Elettronico.

Per approfondimenti è possibile fare riferimento alla pagina dedicata sul sito della Regione Piemonte: https://www.regione.piemonte.it/web/temi/sanita/prevenzione/prevenzione-serena