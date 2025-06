All' Ospedale di Verduno il Convegno SIDMI sul futuro delle professioni sanitarie

Venerdì 6 giugno l’Auditorium dell’Ospedale “Michele e Pietro Ferrero” di Verduno è stato sede del Congresso “Quali professionisti sanitari nel nuovo Piano Socio Sanitario regionale”, un appuntamento con cui SIDMI, la Società Italiana per la Direzione e il Management delle Professioni Infermieristiche ha voluto approfondire le più recenti tematiche in tema di attualità e sviluppo delle professioni sanitarie alla luce della prossima realizzazione del Piano Socio Sanitario del Piemonte.

L’evento, organizzato da Federsanità Anci Piemonte, con il patrocino di Azienda Zero Piemonte, ASL Città di Torino, ASL CN2, ASL AT, AO Santa Croce e Carle di Cuneo e Finpiemonte, ha ospitato gli interventi di molti esponenti di spicco della comunità dei professionisti sanitari, provenienti da tutta la Regione.

Aperto da un videomessaggio da parte del Presidente della Regione Piemonte, Alberto Cirio, il congresso ha visto gli interventi istituzionali dell’Assessore Regionale alla Sanità, Federico Riboldi, e del Presidente della Commissione Sanità, Luigi Genesio Icardi. Ad accogliere i partecipanti non è mancato il benvenuto del Direttore Generale dell’ASL CN2, Paola Malvasio, e del Presidente della Fondazione Ospedale Alba-Bra, Bruno Ceretto.

La giornata, che ha registrato la grande approvazione di un auditorium al completo, ha visto alternarsi molteplici interventi da parte di professionisti e Dirigenti delle Professioni Sanitarie provenienti dalle molte Aziende Sanitarie della Regione. Sviluppati in quattro sessioni tematiche, i momenti di esposizione frontale si sono alternati a tavole rotonde e momenti di discussione, introdotti dagli interventi di Carlo Picco, Presidente Federsanità ANCI Piemonte e Direttore Generale ASL Città di Torino, Diego Catania, Presidente Federazione Nazionale Ordini TSRM e PSTRP, Barbara Mangiacavalli, Presidente Nazionale FNOPI e Bruno Cavaliere, Presidente Nazionale SIDMI. La chiusura del convegno è stata affidata ad un momento conclusivo di Fabiano Zanchi, Coordinatore SIDMI Piemonte e Valle d’Aosta e Direttore DiPSa dell’ASL Città di Torino.

“È motivo di grande soddisfazione per la nostra Azienda aver avuto la possibilità di ospitare questo importante momento di confronto, con un parterre così ricco di ospiti di rilievo a livello istituzionale e professionale” dichiara il Direttore Generale, Paola Malvasio. “Siamo tutti consapevoli dell’importanza rivestita dai professionisti sanitari nello sviluppo di una Sanità di qualità e orientata al futuro. È importante che questa consapevolezza diventi stimolo per una efficace e proficua collaborazione tra tutti gli attori della salute, che devono saper trarre il massimo risultato dalla capacità di cooperare armonicamente, ognuno per il proprio ruolo, all’interno degli ospedali, nei distretti e sul territorio”.

“Abbiamo accolto con entusiasmo l’opportunità di ospitare questo evento che ha valorizzato la sinergia sviluppata tra le Professioni Sanitarie, rappresentate nella giornata odierna dai Dirigenti delle DiPSa, dai Presidenti degli Ordini e dai Professori dei Corsi di Laurea” prosegue Sabrina Contini, Direttore DiPSa ASL CN2. “Lo sviluppo professionale necessita di un cambiamento che può realizzarsi solo in un contesto collaborativo e costruttivo e oggi ne abbiamo avuto una concreta dimostrazione”.

Attraverso i convegni e i corsi di formazione che ciclicamente si tengono presso il suo Auditorium, l’ospedale “Ferrero” di Verduno si sta qualificando sempre più, oltre che come moderno luogo di diagnosi e di cura, anche come centro di formazione, ricerca e confronto per i professionisti del settore.