Piano casa, Bergesio (Lega): "Pilastro per dignità persone e risposte stabili per il futuro"

"Quando si parla di casa non si parla soltanto di mattoni, cemento o urbanistica, ma della vita e della libertà delle persone di progettare il proprio futuro, costruendo una famiglia, accettando un lavoro o mettendo al mondo un figlio".

Lo dichiara il senatore della Lega Giorgio Maria Bergesio, vicepresidente della commissione Attività produttive, intervenuto in discussione generale durante i lavori di conversione in legge del decreto-legge sul Piano casa.

"Grazie al grande lavoro del governo e del ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini – continua Bergesio – questo provvedimento mette in campo pilastri estremamente concreti, a partire da un imponente programma di recupero del patrimonio residenziale pubblico esistente per restituire decine di migliaia di appartamenti inutilizzati alle famiglie. Affrontiamo finalmente la carenza di sistemazioni per i lavoratori pubblici fuori sede, favoriamo formule innovative per i giovani come il rent to buy e diamo tutele stabili a quella 'fascia grigia' di milioni di italiani, con una particolare attenzione per giovani, studenti, padri separati, famiglie e persone con disabilità che, pur lavorando, non riescono a sostenere i prezzi del mercato".

"Superiamo anni di politiche frammentarie della sinistra che ha trattato l'abitare come un'emergenza ideologica e burocratica – conclude Bergesio – con la semplificazione amministrativa e l'abbattimento dei costi, lo Stato smette di essere un ostacolo e diventa un alleato di chi lavora e di chi produce".