Forza Italia rimanda all’autunno il congresso regionale del Piemonte

Sicilia, Piemonte e Campania si stanno rivelando, per Forza Italia, le regioni più difficili da portare a congresso.

In 11 regioni i congressi sono già stati celebrati e lo saranno comunque entro il mese di luglio.

Per il Piemonte, dove nonostante Alberto Cirio sia presidente della Regione e vicepresidente nazionale, evidentemente c’è qualche inghippo per cui si è preferito soprassedere.

Attuale presidente del partito in Piemonte è Paolo Zangrillo, ministro della Pubblica amministrazione. Mormorii riferiscono che ci siano vecchie e mai del tutto sopite ruggini col suo collega, Gilberto Pichetto Fratin, anch’egli ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica.

In Piemonte, come si può dedurre, Forza Italia vanta un discreto peso tanto nella compagine ministeriale che nel governo della Regione.

Anche nel Cuneese, col ritorno alla casa madre di Enrico Costa e la sua nomina a capogruppo a Montecitorio, gli azzurri “pesano” a Roma, Torino e Cuneo, dove il proconsole di Cirio, il vicepresidente del Consiglio regionale Franco Graglia, non ha lesinato sforzi per arrivare a tesserare quasi 130 sindaci della Granda.

A Cuneo e provincia il partito di Silvio Berlusconi non ha mai dimostrato particolare dinamicità se non fosse per lo stakanovista Graglia che batte le sagre di paese palmo a palmo senza mai mancarne una.

Una tecnica che ha prodotto risultati, dal momento che dalle Pro loco sono gemmate, per osmosi, liste che hanno poi vinto le elezioni comunali e ora amministrano centri di piccola e anche media grandezza.

Le vicende congressuali, che per Forza Italia non costituiscono un confronto tra tesi diverse ma semplicemente liturgie finalizzate a dimostrare la propria forza agli alleati, hanno scarsi effetti nel Cuneese.

Il partito nella Granda (e in buona parte del Piemonte) è “Ciriocratico”: Graglia è il suo plenipotenziario e Costa rappresenta quella indispensabile cerniera con la famiglia Berlusconi, che mantiene la proprietà del simbolo e quindi del partito.

Il rientro di Costa qualche scossone in prospettiva probabilmente lo produrrà, ma è di là da venire e si procede lemme lemme, consapevoli che ogni giorno comporta la sua pena.

E non mancheranno, a partire da quando si tratterà di “assorbire” la Lista Cirio” e fare fronte all’Opa che il Patto Civico avanzerà a Graglia.

Per il momento Cirio deve adempiere – con zelo e sollecitudine - ai desiderata di Marina Berlusconi, la quale ha chiesto per le assise “armonia, serenità e collaborazione”. Insomma congressi senza divergenze e all’insegna (almeno di facciata) della pace in famiglia.

La versione ufficiale è che il rinvio del congresso azzurro sarebbe dettato da motivi di tempistica e organizzazione.

In realtà, al di là delle malmostosità tra Zangrillo e Pichetto Fratin, un congresso a luglio inoltrato avrebbe avuto poco appeal mediatico e non se lo sarebbe filato nessuno.

Meglio l’autunno quando saranno stati sciolti (forse) i nodi della legge elettorale e definita la tempistica delle elezioni politiche nazionali.

Cirio, ormai sul trampolino di lancio per Roma, dovrebbe in allora aver ottenuto il via libera per una candidatura a Camera o Senato che lo proietterebbe nell’olimpo della capitale, lasciando la guida della Giunta regionale con due anni d’anticipo.

È infatti un segreto di Pulcinella che le sue attenzioni siano ormai da mesi tutte rivolte sulla Città Eterna, la grande seduttrice.