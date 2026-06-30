Bergesio (Lega): “Meno burocrazia e tempi certi per attrarre investimenti”

"La competitività si costruisce rendendo il Paese più semplice, più rapido e più prevedibile per chi investe, riducendo gli oneri burocratici, accelerando i tempi decisionali e garantendo certezza del diritto e stabilità del quadro regolatorio: in questo quadro si inserisce il valore strategico del Global Attractiveness Index per la programmazione economica e industriale delle nostre imprese, nel segno della concretezza".

Lo ha dichiarato l'esponente della Lega Giorgio Maria Bergesio, vicepresidente della commissione Attività produttive, a margine della presentazione del GAI 2026, il rapporto di TEHA Group illustrato oggi nella Sala dell'Istituto di Santa Maria in Aquiro al Senato su iniziativa dello stesso Bergesio.

"Rendere l'Italia più attrattiva significa anche puntare con decisione su infrastrutture materiali e immateriali - ha evidenziato il senatore - a partire dal capitale umano, rafforzando il raccordo tra università, formazione tecnica e sistema produttivo. I dati di questa edizione ci ricordano che l'attrazione dei capitali privati, in particolare delle imprese multinazionali, è una grande opportunità per spingere la produttività, la spesa in ricerca e sviluppo e l'occupazione di qualità, andando a rafforzare l'intero ecosistema nazionale senza sostituirlo".

"La sfida non riguarda solo le grandi economie, ma coinvolge direttamente i territori: le aree produttive, le filiere agroindustriali, i distretti industriali e le PMI sono il vero cuore della competitività italiana ed europea, ed è qui che politiche mirate possono generare i maggiori impatti positivi, attraverso una strategia di lungo periodo capace di coniugare semplificazione, investimenti e valorizzazione delle imprese. Come legislatore – ha concluso – la priorità è garantire condizioni chiare e tempi certi: la competizione globale si vince solo mettendo il sistema Paese nelle condizioni di esprimere al meglio le proprie capacità".