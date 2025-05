L'estate piemontese con “Le Notti del Vino”: in Granda l'evento sarà ad Alba

La Regione Piemonte e il coordinamento regionale dell’Associazione Nazionale Città del Vino promuovono il ciclo di eventi “Le Notti del Vino”, che nel periodo estivo compreso tra il 21 giugno e il 22 settembre accompagneranno gli enoturisti in visita nei borghi piemontesi. Incontri, degustazioni, convegni, spettacoli, musica, letture, mostre d’arte, passeggiate caratterizzeranno l’estate delle Notti del Vino, che è il più grande e diffuso festival dell’estate dedicato alle tante cantine grazie alle quali l’Italia eccelle nel mondo.



"Il vino è parte imprescindibile dell’identità del nostro territorio. L’iniziativa promossa dalla Regione Piemonte, in collaborazione con l’Associazione Nazionale Città del Vino, valorizza al meglio questa vocazione - dichiara Marina Chiarelli, assessore al Turismo, Cultura e Sport della Regione - Una passione che si intreccia con la cultura, che è un altro elemento fondamentale del nostro patrimonio regionale. Oltre alle degustazioni, i visitatori potranno partecipare a eventi, incontri, presentazioni di libri e concerti. Sarà un viaggio tra gusto e conoscenza, attraverso le vie, i parchi, i panorami e gli edifici storici dei borghi piemontesi. Tra le mete ci saranno Novara e le colline novaresi, con la sua lunga tradizione vitivinicola e alle rinomate etichette che ne testimoniano l’eccellenza, Alba e il Biellese. Un’esperienza a tutto tondo, che sarà capace di esaltare ancora di più l’eccellenza enologica del Piemonte".



Stefano Vercelloni, coordinatore regionale delle Città del Vino, sottolinea: “Siamo orgogliosi di collaborare con la Regione alla realizzazione di un format unico, un felice connubio tra intrattenimento e cultura. L’ambizione è quella che da sempre caratterizza la nostra associazione, di cui fanno parte oltre 500 Comuni italiani a vocazione vitivinicola: affermare il profondo legame tra vino e territorio, in chiave culturale e di sviluppo. Siamo già al lavoro per il lancio del calendario delle Notti del Vino, in attesa di ulteriori adesioni”.



I Comuni sul territorio saranno i primi promotori e organizzatori degli eventi che comporranno il calendario delle Notti del Vino. Le location delle Notti del Vino saranno i luoghi più belli e iconici di ogni Città del Vino: le vie e le piazze del centro storico con i suoi edifici storici, le corti e gli angoli più suggestivi; i balconi panoramici, i parchi e le aree e gli spazi pubblici aperti, i castelli e le antiche rocche. L’obiettivo è valorizzare la fruibilità e la godibilità dei luoghi anche tramite passeggiate, incontri, approfondimenti didattici e culturali, momenti musicali e concerti, presentazione di libri, spettacoli folkloristici, coinvolgendo sia gli abitanti sia i visitatori. L’edizione 2025 delle Notti del Vino sarà anche l’occasione per affermare, attraverso confronti e approfondimenti, l’importanza dell’educazione a un consumo moderato e consapevole.

IN GRANDA L'APPUNTAMENTO AD ALBA

0 agosto – Piazza Risorgimento e Centro Storico cittadino

Le vie del centro saranno animate con la presentazione di alcuni dei vini del territorio, in collaborazione con i Consorzi di Tutela e dell’Unione produttori vini albesi. Saranno organizzati dei corner di presentazione delle singole Doc e Docg. La scelta della data coincide con la festa patronale della città e con la suggestione romantica del fenomeno delle stelle cadenti. La notte di San Lorenzo ad Alba si trasformerà in un magico connubio tra le eccellenze vinicole delle Langhe e lo spettacolo delle stelle cadenti. Immagina di passeggiare tra le vie illuminate del centro storico o di ritrovarti tra i filari di una cantina al calar della sera. Calici di Barolo, Barbaresco e altri pregiati vini locali inebrieranno l’aria, accompagnati dai sapori autentici del territorio. Punti panoramici si trasformeranno in osservatori privilegiati per ammirare le “lacrime di San Lorenzo”, guidati da esperti. L’atmosfera romantica renderanno la serata indimenticabile, unendo il piacere del vino alla magia del cielo stellato. Un’occasione unica per vivere Alba e le Langhe sotto una luce speciale.

INFO: Go Wine info@gowinet.it

Il calendario è pubblicato su https://cittadelvino.com/le-notti-del-vino-2025-il-calendario-degli-appuntamenti-in-piemonte/