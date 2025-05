Mercoledì 28 maggio a Demonte la presentazione del progetto “Telebenessere in Granda” per l’assistenza agli anziani non autosufficienti

Si terrà mercoledì 28 maggio alle ore 17.30, presso il teatro parrocchiale di Demonte, l'ultimo appuntamento di presentazione del progetto “Telebenessere in Granda”, un’iniziativa sperimentale finalizzata a promuovere nuove modalità di assistenza rivolte agli anziani non autosufficienti.

L'incontro è aperto alla cittadinanza, con particolare attenzione alle associazioni che operano nel campo dell’assistenza agli over 65.

Finanziato con fondi del PNRR nell’ambito del bando “Autonomia degli anziani non autosufficienti”, il progetto vede come capofila il Consorzio Socio Assistenziale del Cuneese, in partenariato con il Consorzio per i Servizi Socio Assistenziali del Monregalese, l' Unione Montana delle Valli Mongia Cevetta Langa Cebana Alta Valle Bormida, il Consorzio Socio-Assistenziale Alba - Langhe - Roero e il Consorzio Monviso Solidale.

L’obiettivo principale è quello di offrire alle persone non autosufficienti – in particolare a chi vive in contesti isolati come le frazioni montane o i piccoli centri – strumenti e supporti per mantenere la propria autonomia abitativa il più a lungo possibile.

Il progetto si basa sull’utilizzo di tecnologie assistive e sulla creazione di reti sociali come supporto concreto nella vita quotidiana.

Nell’area cuneese, il progetto è portato avanti dalla cooperativa Proposta 80 e dalla cooperativa Ge.s.a.c., che attualmente seguono già oltre 50 anziani beneficiari del servizio.