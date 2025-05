Il bar ristorante Cit ma Bel di Cuneo cerca un cuoco e un aiuto cuoco

Il bar ristorante CIT MA BEL di Cuneo in via Savona 50, cerca per ampliamento del proprio team, un cuoco e un aiuto cuoco da inserire stabilmente nell’organico.

Requisiti richiesti:

predisposizione al lavoro di squadra;

conoscenza delle principali attività di del mondo della cucina.

Si offre:

contratto full time a tempo indeterminato;

ambiente di lavoro dinamico e collaborativo.

Per maggiori informazioni o per candidarsi, è possibile inviare il proprio curriculum via e-mail a: citmabel2018@libero.it

Unisciti a noi! Ti aspettiamo.