L’ambasciatore ucraino a Londra è l’ex comandante in capo delle Forze armate Valery Zaluzhny. Lo aveva fatto rimuovere lo stesso Zelensky dal suo ruolo militare per mandarlo abbastanza lontano da non disturbare i piani del governo per il reclutamento e e la riconquista del Donbass. Ma proprio come aveva predetto Zaluzhny, non ci sarebbero riusciti, anzi sarebbe finita male. Come riporta il sito Strumenti Politici , qualche giorno fa a un forum sull’esportazione di armamenti l’ambasciatore ha rincarato la dose spiegando con dovizia di particolari e con brutale sincerità quali sono i punti deboli dello Stato ucraino, i quali rendono impossibile qualsiasi piano di rivalsa contro i russi. Per lui sarebbe bene anzitutto focalizzarsi sulle chance di sopravvivenza di quanto è rimasto in termini umani e materiali. Riottenere i confini del 2022 o addirittura quelli del 1991 (dunque con la Crimea) è una pericolosa utopia, un’illusione che finisce per diventare un tritacarne di uomini e di armi.

L’altra illusione è quella che continuano a fomentare gli alleati occidentali nel momento in cui insistono nella convinzione che Kiev potrà battere la Russia per poi nuovamente estendersi. Secondo lui invece è Mosca ad avere il vantaggio principale delle risorse militari e umane per combattere fino a raggiungere i propri obiettivi. Lo scopo dell’Ucraina invece dovrebbe essere quello di capire come fare a reggere ancora e non crollare. Da esperto suggerisce di elaborare una politica di coordinamento fra istituzioni statali e impresa privata per produrre più armi, quelle più adatte alle circostanze attuali. Dunque armi a basso costo, ma ad alta tecnologia, e concentrate in determinati ambiti come ad esempio la difesa antiaerea. In questo momento l’Ucraina però rimane la maggior importatrice di armamenti pesanti al mondo.















