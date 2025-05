“Pronti per il 730?”, martedì 3 giugno un incontro informativo sulla dichiarazione dei redditi

Un incontro per conoscere come utilizzare il 730 precompilato, quali spese detrarre e quali documenti conservare per fare la dichiarazione dei redditi e scoprire quanto sia semplice fare il 730 in autonomia. Questo è quanto accadrà martedì 3 giugno dalle 17.00 alle 18.30 (online e in presenza presso il CSV di Torino): i tecnici della Direzione Regionale dell’Agenzia delle Entrate – con un linguaggio chiaro e accessibile – ci aiuteranno a capire se siamo “Pronti per il 730?”

Nel corso dell’incontro, gli esperti dell’Agenzia delle Entrate spiegheranno tutti i passaggi da seguire per presentare il 730 in tutta tranquillità, illustreranno le novità della compilazione semplificata e daranno una prima risposta alle domande più frequenti.

L’iniziativa è promossa nell’ambito del protocollo di intesa siglato tra CSVnet Piemonte e l’Agenzia delle Entrate – Direzione Regionale del Piemonte al fine di promuovere l’utilizzo dei canali tematici e aiutare i cittadini e associazioni a gestire in maniera consapevole e autonoma le loro interazioni con l’amministrazione fiscale.

La partecipazione all’incontro è gratuita.

Per maggiori informazioni e modalità di iscrizione consultare il sito www.csvnetpiemonte.org oppure contattare il CSV del proprio territorio di riferimento:

TORINO terzosettore@volontariatotorino.it – 011/8138711

ASTI-ALESSANDRIA al@csvastialessandria.it - 0131/250389

CUNEO consulenza@csvcuneo.it – 348/1410046

BIELLA-VERCELLI info@centroterritorialevolontariato.org - 015/8497377

NOVARA-VCO servizi@ciesseti.eu – 0321/33393