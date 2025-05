Busca, un successo la 15esima Fiera di Maggio

La Fiera di Maggio – Di piazza in piazza svoltasi domenica 25 maggio ha ufficialmente aperto la stagione delle fiere di primavera nelle terre del Monviso. Accompagnata dal bel tempo, la Città di Busca ha accolto per tutta la giornata centinaia di persone attirate da un ricco programma d’intrattenimento, tra espositori, negozi aperti, musica, punti ristoro e stand gastronomici con prodotti tipici.

“È una fiera nata quindici anni fa grazie all’intraprendenza di alcuni commercianti buschesi – dice il Sindaco Ezio Donadio –. Abbiamo sempre creduto in questa manifestazione e negli anni l’abbiamo vista crescere e migliorare grazie all’impegno di molti a partire da Assoimprese, i volontari e i singoli cittadini. Grazie alla Fondazione Amleto Bertoni che è stata parte attiva dell’organizzazione della fiera e alla presenza costante della Protezione Civile durante gli eventi cittadini. Quest’anno abbiamo anche la partecipazione di Slow Food col quale già collaboriamo per “Orto in condotta”, iniziativa dedicata alle scuole per avvicinare i bambini e i ragazzi ai metodi dell’agricoltura, alla provenienza del cibo e all’importanza di una sana alimentazione”.

“Avere oggi così tanti espositori e un ricco programma capace di coinvolgere tutte le fasce di età è un risultato di cui siamo orgogliosi – sottolinea l’assessore al Commercio Diego Bressi - La Fiera sta prendendo un posizionamento a livello locale molto importante e questo è anche grazie a tutti gli amministratori presenti dei comuni limitrofi oggi presenti. Grazie a tutti coloro che hanno contribuito alla buona riuscita della manifestazione, divenuta vetrina per la città e per il territorio, anche livello turistico”.

“Come ogni anno la Fiera di Maggio è capace di portare vivacità e colore nel cuore di Busca. Eventi come questo raccontano il valore della collaborazione e l’importanza del commercio locale per la vita delle nostre comunità e per il tessuto economico del Piemonte. Un modo semplice e autentico per vivere la città, stare insieme e sostenere le realtà del territorio” aggiunge l’assessore regionale alla Montagna Marco Gallo, già sindaco di Busca.

“Un sentito ringraziamento all’amministrazione che ci supporta in modo continuativo, sostenere il commercio in questo momento è difficilissimo ma grazie a loro riusciamo a fare molto. Voglio ricordare in particolare lo straordinario lavoro svolto negli ultimi anni da Davide Marabotto, uno dei fautori della fiera e attuale colonna portante dell’associazione” conclude il presidente di Assoimprese Busca Stefano Manfrinato.