“Davvero Divento Grande?”: successo per l’incontro alla Scuola dell’Infanzia “Lucia Viano”

Grande partecipazione e sentita condivisione all’incontro dal titolo “Davvero Divento Grande?”, tenutosi lo scorso 13 maggio presso la Scuola dell’Infanzia “Lucia Viano” di Cuneo, appartenente all’Istituto Comprensivo Via Sobrero. L’evento, gratuito e aperto a tutte le famiglie, ha affrontato un tema particolarmente sentito da chi vive quotidianamente la crescita dei bambini nella fascia 3-6 anni: i piccoli grandi conflitti tra genitori e figli.

A guidare la serata è stata Valentina Rosi, esperta relatrice, che con un linguaggio chiaro e approccio pratico ha saputo offrire spunti concreti, riflessioni e strategie utili per affrontare con maggiore consapevolezza le sfide educative. Il coinvolgimento del pubblico – composto da numerosi genitori e insegnanti – ha dimostrato quanto forte sia il bisogno di momenti di confronto, ascolto e sostegno reciproco.

Determinante per la riuscita della serata è stato anche il supporto del Quartiere Donatello, che ha messo a disposizione gli spazi del salone sottostante la scuola. Grazie a un servizio di volontariato organizzato dai genitori stessi, è stato possibile offrire un’accoglienza per i bambini durante l’incontro, permettendo così agli adulti di partecipare con serenità e attenzione. Un gesto concreto di solidarietà e comunità che ha fatto la differenza.

A coronare l’iniziativa, una cena condivisa nel salone della scuola, trasformato per l’occasione in un vero e proprio luogo di festa e incontro tra culture. Genitori provenienti da diverse parti del mondo – dall’Africa all’Est Europa – hanno portato piatti tipici delle proprie tradizioni, dando vita a un banchetto ricco di sapori e storie. Un momento conviviale che ha unito famiglie di origini diverse, rafforzando quel senso di inclusione e appartenenza che da sempre caratterizza la Scuola dell’Infanzia “Lucia Viano”.

Il successo dell’incontro conferma il ruolo centrale che la scuola può avere non solo nell’educazione dei bambini, ma anche come spazio di crescita per tutta la comunità. Iniziative come questa dimostrano come, attraverso l’ascolto, la condivisione e l’apertura, si possa costruire un tessuto sociale più forte e coeso.