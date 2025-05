Successo a Lurisia per la “Giornata ANAP della salute” [FOTO E VIDEO]

La nostra salute potrebbe essere principalmente una questione di microbi, quel chilo e mezzo di organismi assai diversificati chiamati “microbiota” che albergano nel nostro intestino, non a caso definito “secondo cervello”. Il dott. Aldo Manca gastroenterologo, ha spiegato che proprio da loro partirebbero le informazioni per il buon funzionamento dei nostri organi, fino a condizionare il “primo cervello”. E, a proposito di quest’ultimo, il dott. Franco Perla neurologo, ha illustrato prevenzione e cura riguardo a demenze, malattie neurodegenerative e depressioni, delle quali una significativa incidenza si riscontra nella terza e quarta età.

Di queste tematiche, tuttora in fase di studio da parte delle comunità scientifiche, si è parlato (domenica 25 maggio) alle Terme di Lurisia durante la “Giornata della Salute”, l’appuntamento annuale organizzato da ANAP di Confartigianato Cuneo, che ha fatto registrare anche in questa edizione una grande partecipazione di associati e dei loro familiari.

Dopo i saluti del sindaco di Roccaforte Mondovì Paolo Bongiovanni e del vice presidente territoriale di Confartigianato Cuneo Michele Quaglia, la parola è passata al presidente di ANAP Cuneo Andrea Lamberti, il quale ha espresso grande soddisfazione per il pubblico così numeroso, a dimostrazione della vitalità che anima da sempre l’ANAP cuneese, realtà tra le più attive del Sistema Confartigianato con oltre seimila associati. Prima di entrare nel vivo degli argomenti sanitari, Simonetta Colombo, responsabile delle Terme di Lurisia, ha illustrato le varie attività di cura del complesso termale con l’ausilio di un filmato.

Hanno completato la mattinata le relazioni dei due medici specialisti, seguite con grande interesse da tutti i presenti.

In chiusura, il pranzo sociale presso l’elegante Radium Relais, recentemente restaurato.

« La Giornata della Salute – hanno commentato il presidente ANAP Lamberti e il vice presidente Confartigianato Cuneo Quaglia – rappresenta uno dei momenti informativi più apprezzati del nostro fitto calendario di eventi. Le tematiche, sempre trattate da valenti specialisti del territorio, offrono spunti e risposte utili per chi intende investire sul proprio benessere. Inoltre, l’incontro è anche l’occasione per vivere pienamente la socialità del nostro sodalizio e ammirare le eccellenze della Terra di Granda, come in questo caso lo stabilimento termale di Lurisia».