Alessio Brondino, già esponente della minoranza, è il candidato consigliere più votato a Sanfront

“Prima di tutto grazie a tutti i cittadini elettori di Sanfront che hanno creduto nella mia candidatura a sindaco. Grazie in particolare al nostro raggruppamento, che da subito ha avuto fiducia, creduto e condiviso un progetto importante che guarda al futuro del nostro paese. É un onore per me potermi mettere a servizio del paese, lo farò con la massima responsabilità coinvolgendo attivamente tutto il nuovo gruppo amministrativo. Il nostro percorso verrà condiviso con i sanfrontesi, ridando voce alla comunità, tutti coesi ed uniti per un unico obiettivo comune, il nostro Sanfront”.

Questo il commento a caldo di Francesco Lombardo, 46 anni, geologo, eletto nuovo sindaco del paese della media valle Po.

1185 i votanti (poco sotto il 69%), 95 le schede nulle, 18 le bianche.

Il candidato consigliere più votato nella lista “Insieme per Sanfront” è stato Alessio Brondino, detto “Dedu”, in passato capogruppo della minoranza, che ha ricevuto 299 preferenze personali, numeri che gli aprono la strada al probabile ruolo di vicesindaco.

A seguire: Sonia Beltrando (138), Valerio Rancurello (137), Patrick Brondino (72), Bruna Dossetto (65), Massimiliano Brondino (59), Paolo Dossetto (49), Federica Martino e Danilo Meirone (39), Gianni Simonelli (33).

Secondo le indicazioni delle urne e nel rispetto della rappresentanza di genere, è lecito supporre che il secondo assessore possa essere Sonia Beltrando.

Vedremo nei prossimi giorni quali saranno le determinazioni del sindaco Lombardo cui compete la scelta degli assessori.