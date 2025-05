Mondovì, prosegue il lavoro dell'associazione "Cordero Lanza di Montezemolo” per il recupero del pozzo in vicolo Teatro

Prosegue il lavoro della onlus “col. Giuseppe Cordero Lanza di Montezemolo” per il recupero e la valorizzazione dell'antico pozzo in vicolo Teatro a Breo.

L'associazione ha esposto l'iniziativa all’Assessore Comunale Gabriele Campora e al Consigliere Comunale Guido Bessone, per approfondire il problema del recupero del manufatto, risalente circa al 1600 e utilizzatoprima della potabile, dagli abitanti dello storico angolo del quartiere.

"Già da parecchi anni ci impegniamo per la salvaguardia del bene storico, avendo ottenuto dall’arch. Pierluigi Lanza e dal geom. Aldo Ferrero la redazione di un progetto, compreso il computo metrico - spiegano dall'associazione -. La spesa per salvaguardare l’opera non è elevata, ma è necessario individuare la proprietà, con opportune ricerche catastali, che saranno effettuate. Sono stati contattati in passato gli amministratori dei condomini che insistono nell’area, che se non coinvolti sul piano economico, paiono disponibili a concedere le necessarie disponibilità. L’intervento avrebbe una valenza storico artistica e turistica. Così le comitive che attraversano l’area oltre che ammirare la vicina Piazza San Pietro e la macchina del settecento detto “Moro”, potrebbero ammirare la pala lignea che l’associazione “Amici di piazza” avevano fatto restaurare, per ricordare il Console del Regno d’Italia a Boston Luigi Melano Rossi, che negli anni ’20 del 1900 aveva sistemato la sacra immagine della Madonna di Mondovì. Inoltre si potrebbe pure richiamare, con appropriata riproduzione fotografica della attrezzatura di mascalcia della famiglia Rossi, parente del Console".

L’Assessore e il Consigliere si sono detti disponibili a ulteriormente approfondire le questioni giuridiche collegate con la proprietà dell’area, convinti del significato storico del pozzo. L’ente associativo è riconoscente per l’attenzione degli Amministratori, auspicando possano essere superati gli ostacoli che si frappongono, data le intricata realtà giuridica.