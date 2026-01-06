 / Attualità

Attualità | 06 gennaio 2026, 07:51

A Valcasotto la Vigilia vince su freddo e maltempo: la Merenda Natalizia unisce ancora una volta il borgo

Un pomeriggio di comunità, fede e ricordi condivisi: il presidente Briatore ringrazia don Canavese, la Locanda del Mulino e tutti i volontari

Non è bastato il freddo pungente, né il maltempo, a spegnere lo spirito di comunità che anima Valcasotto. La tradizionale Merenda Natalizia della Vigilia, organizzata dagli Amici di Valcasotto APS, ha nuovamente riunito residenti, fedeli, originari del borgo e anche qualche visitatore di passaggio in un pomeriggio fatto di serenità, dolcezza e condivisione. Dopo la Santa Messa celebrata da don Giuseppe Canavese nella parrocchiale di San Ludovico, il paese si è ritrovato presso la Locanda del Mulino, dove cioccolata calda, vin brulè e dolci della tradizione hanno accompagnato l’abbraccio simbolico di una comunità che non ha perso il desiderio di ritrovarsi.

Il presidente dell’associazione, Alessandro Briatore, ha espresso parole di sincera gratitudine: «Ringraziamo don Giuseppe per la sua presenza e vicinanza, e Alessandra e Danilo della Locanda del Mulino per la consueta accoglienza e disponibilità. Nonostante le difficoltà, è importante continuare a ritrovarsi: questi momenti tengono vive tradizioni, emozioni e ricordi che altrimenti rischierebbero di svanire».

Un grazie è andato anche ai partecipanti e a tutti coloro che, durante l’anno, hanno contribuito all’organizzazione degli eventi o vi hanno preso parte con il consueto entusiasmo. In chiesa è stato possibile ammirare il presepe realizzato dai parrocchiani, mentre nel borgo hanno fatto da cornice l’albero e le luci installate dai volontari, segni concreti di un impegno che nasce dal cuore.

comunicato stampa

