Attualità | 06 gennaio 2026, 08:05

Cuneo, Enrico Guala presenta la guida illustrata "Ladakh e Kashmir storia, cultura e paesaggi dell’Himalaya indiano"

Appuntamento mercoledì 7 gennaio, alle 21, presso il Cinema Monviso

Cuneo, Enrico Guala presenta la guida illustrata &quot;Ladakh e Kashmir storia, cultura e paesaggi dell’Himalaya indiano&quot;

Spettacolari monasteri tibetani, cielo di un azzurro indescrivibile, alte montagne: questo è il Ladakh. Con il Kashmir è una regione di grande fascino, con antichissime ed immutate tradizioni e con un forte senso di spiritualità.

Sarà presentata mercoledì 7 gennaio, alle 21, presso il Cinema Monviso di Cuneo la guida illustrata "Ladakh e Kashmir: storia, cultura e paesaggi dell’Himalaya indiano" di Enrico Guala. 

Ingresso libero. In caso di grande affluenza sarà data la precedenza ai soci Pro Natura fino alle 20,45.

La serata è organizzata da Pro Natura Cuneo con il patrocinio del Comune di Cuneo.

c.s.

