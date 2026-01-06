Cuneo, Enrico Guala presenta la guida illustrata "Ladakh e Kashmir storia, cultura e paesaggi dell’Himalaya indiano"

Spettacolari monasteri tibetani, cielo di un azzurro indescrivibile, alte montagne: questo è il Ladakh. Con il Kashmir è una regione di grande fascino, con antichissime ed immutate tradizioni e con un forte senso di spiritualità.

Sarà presentata mercoledì 7 gennaio, alle 21, presso il Cinema Monviso di Cuneo la guida illustrata "Ladakh e Kashmir: storia, cultura e paesaggi dell’Himalaya indiano" di Enrico Guala.

Ingresso libero. In caso di grande affluenza sarà data la precedenza ai soci Pro Natura fino alle 20,45.

La serata è organizzata da Pro Natura Cuneo con il patrocinio del Comune di Cuneo.