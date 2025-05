"L'invincibile" dello scrittore cuneese Gian Maria Aliberti Gerbotto alla Fiera del Libro di Imperia

Mario Giordano, Alan Friedman, Enrico Vanzina e Antonella Boralevi sono solo alcuni dei noti personaggi invitati questo weekend alla Fiera del libro di Imperia, nell’ambito del Festival della cultura mediterranea. Tra loro, domenica 1 giugno, ci sarà anche un saluzzese: il giornalista e scrittore Gian Maria Aliberti Gerbotto che alle 18,30 all’Isola bianca di via Cascione, presenterà il suo ultimo romanzo: “L’invincibile”.

L'opera, edita da B&B Europa, ha come protagonista il commercialista cuneese Giandomenico Genta, scomparso qualche mese fa, per gli strascichi del Covid. La cronistoria della malattia che aveva travolto l'allora Presidente della Fondazione CRC e da cui non si era mai realmente ripreso, è raccontata nella seconda parte del libro. La sua narrazione è preceduta da un’opera di fantasia nello stile di Aliberti dove il noto tributarista è protagonista di un curioso giallo che all'improvviso anima e sconvolge la tranquilla vita della nostra provincia. I carabinieri di Saluzzo indagano e il maresciallo Siviero, protagonista di tutti i suoi gialli, dovrà scoprire chi si cela dietro gli strani fenomeni.

Intanto il Cavalier Aliberti Gerbotto di Casteldelfino, sta già lavorando al suo nuovo romanzo che uscirà a fine anno. Sarà sempre un giallo ambientato a cuneo, ma per una volta il protagonista sarà un personaggio di respiro nazionale, di cui però l'autore non vuole ancora svelare il nome.

In passato il professore 52enne, ora docente presso alcuni Istituti di scuola superiore cuneesi, ci aveva stupito riuscendo a coinvolgere nelle sue farse romanzesche noti personaggi locali del calibro di un Vescovo, quello di Saluzzo, Monsignor Bodo, nonché l'allora Presidente della provincia e sindaco di Cuneo Federico Borgna, i banchieri Beppe Ghisolfi e Giovanni Quaglia.

Una cosa è certa, come ci ha abituato in tutti i suoi romanzi, continuerà la carrellata di personaggi della Granda che l’autore si diverte da sempre a disseminare dentro le sue storie, coinvolgendoli nella trama, tutti citati con i loro veri nomi e ruoli sociali nella vita reale. Molti saranno i volti noti e meno noti di Saluzzo e Cuneo, alcuni dei luoghi in cui si svolgono le scene.

L'ultimo romanzo di Aliberti, che oltre ai suoi undici gialli ha già all'attivo anche una decina di libri, spesso dedicati al mondo dei vip e pubblicati da case editrici del calibro di Piemme e Mondadori, o distribuiti da Rizzoli e De Agostini, si può acquistare in libreria al prezzo di 16 euro, oppure on line sul sito internet della Mondadori.