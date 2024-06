Per cause in corso di accertamento, un'auto esce di strada e si ribalta sulla provinciale 159 a Bene Vagienna, direzione Lequio Tanaro. Il sinistro è avvenuto ieri sera, venerdì 7 giugno, intorno alle 20,45.

Sul posto i vigili del fuoco e l'emergenza sanitaria.

Non si conoscono condizioni di eventuali feriti.