Il peveragnese Daniele Revello è il nuovo campione geometra 2024

Il peveragnese Daniele Revello dell'Istituto Bianchi Virginio di Cuneo è il nuovo campione italiano geometra 2024. Accompagnato dal prof. Silverio Rodella, ad inizio maggio a Tirano in provincia di Sondrio, all’istituto superiore Balilla Pinchetti, ha sbaragliato gli studenti delle classi quarte geometri delle migliori 800 scuole d’Italia, una sessantina partecipanti alla fase finale. Ha distanziato di circa 15 centesimi il secondo e terzo classificato. Ha affrontato 4 impegnative prove scritte di progettazione costruzione impianti, topografia, geopedologia economia ed estimo, gestione del cantiere e sicurezza.

È la quarta volta nell’ultimo decennio che l’Istituto Bianchi Virginio di Cuneo vince la gara nazionale indetta dal ministero dell’istruzione tra tutte le 800 scuole per geometra ad indirizzo costruzione ambiente e territorio. Per regolamento nazionale, la scuola cuneese vincitrice dell’edizione 2024, dovrà ospitare a Cuneo nel 2025 la gara nazionale. “È stata un’esperienza bellissima – spiega il neocampione Daniele Revello -, sia dal punto di vista umano con l’interazione con studenti da tutta Italia (il 2° classificato è di Caltanissetta) sia dell’arricchimento delle competenze. Ringrazio tutti coloro che mi hanno supportato, il dirigente scolastico Carlo Garavagno, il vicepreside ed i docenti, i compagni della 4^A, la famiglia. Era un sogno. Ci tenevo molto, ho studiato tanto. Al termine del diploma vorrei frequentare ingegneria ad indirizzo civile. Sono molto soddisfatto della scuola per geometra che mi dà metodo e solide basi tecnico scientifiche ed umanistiche come un liceo per accedere a qualunque università, ci sono infatti ex studenti ingegneri, architetti, medici, professori in molte materie, nel contempo guarda anche alle moltissime richieste non soddisfatte del mondo del lavoro”.

Terminato il quarto anno e l’alternanza scuola lavoro, Daniele Revello tornerà alle sue passioni, la moto, il volley, la pallapugno (è battitore nell’under 21 della squadra peveragnese), per la felicità della mamma Mariangela Garro, docente alle medie di Chiusa Pesio e del papà Claudio, dipendente Michelin.