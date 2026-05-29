Donata attrezzatura riabilitativa all’ospedale di Mondovì: “Un gesto concreto in ricordo di Yassir”

Nella giornata del 27 maggio, i familiari, amici e colleghi di Yassir Bardeesi hanno avuto il piacere di contribuire concretamente all’attività della Fondazione Ospedali di Mondovì e Ceva Ets e dell’Ospedale di Mondovì, attraverso la donazione di una scaletta riabilitativa destinata ai pazienti sottoposti a interventi chirurgici ortopedici e non solo.

L’iniziativa è stata resa possibile grazie al significativo contributo raccolto nel corso delle quattro edizioni di “Yassirsegnaxnoi”, la partita di calcio organizzata negli anni in memoria dell’avvocato ed ex calciatore monregalese, Yassir Bardeesi, momento di sport, amicizia e solidarietà che ha saputo unire tante persone nel ricordo di una figura profondamente stimata dalla comunità.

La donazione rappresenta un gesto concreto di attenzione verso il territorio e verso la sanità locale, con l’auspicio che possa offrire un aiuto utile e tangibile ai pazienti e agli operatori impegnati quotidianamente nel percorso di cura e riabilitazione.

Un sentito ringraziamento viene rivolto ai dottori Giuseppe Bianco e Marco Quercio per la disponibilità e la collaborazione dimostrate, alla prof.ssa Mariangela Schellino per il prezioso supporto fornito dalla Fondazione, al sindaco di Mondovì Luca Robaldo per la vicinanza istituzionale manifestata, nonché all’Ordine degli Avvocati di Cuneo nelle persone degli avvocati Alessandro Ferrero, Claudio Massa e Tiziana Marraffa, oltre alla squadra di calcio dell’Ordine, l’Atletico Forense Cuneo, rappresentata dall’avvocato Francesco Ieriti.

Un particolare pensiero viene inoltre rivolto alle società sportive Monregale e Piazza, di cui Yassir era stato atleta, che, negli anni, hanno ospitato e sostenuto l’evento, contribuendo alla riuscita dell’iniziativa.