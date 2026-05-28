Tornano ad Alba le “Giornate della Salute”: prevenzione gratuita in piazza Michele Ferrero con il Lions Club

In un’epoca in continua evoluzione e trasformazione, il Lions Club Alba Langhe, sotto l’egida del Lions International, associazione filantropica con un milione e 400 mila soci nel mondo, si interessa in modo particolare alla prevenzione della salute e al coinvolgimento dei giovani e del loro benessere.

Per il quarto anno consecutivo tornano le “Giornate della Salute” ad Alba in piazza Michele Ferrero, promosse dal Lions Alba Langhe. Una consuetudine in auge molti anni fa, che ora ritorna per decisione del presidente Lions Alba Langhe, Tommaso Lo Russo, con cadenza annuale, nella piazza della bambina “Alba” che sintetizza l’augurio, l’invito a guardare al futuro.

Le “Giornate della Salute” promosse dal Club Lions Alba Langhe, sotto l’egida del Distretto 108 Ia3, saranno realizzate il 13 e 14 giugno prossimi di concerto con la Città di Alba, che patrocina l’evento con la collaborazione di Ottica Sipario, Amplifon e Solstizio d’Estate Onlus, assieme al Comitato Difesa Consumatori.

Grazie alla partecipazione dell’ASL CN2, sarà possibile contare sulla professionalità degli IFeC (Infermieri di Famiglia e Comunità). In questa iniziativa è coinvolto anche il Dipartimento di Prevenzione con alcuni operatori, che saranno impegnati a sensibilizzare e a promuovere corretti stili di vita, con la consapevolezza che incidono sullo stato di salute.

Si tratterà, nelle due giornate, solo di eseguire controlli di primo livello. Ci saranno controlli della vista, udito e possibilità di un controllo della pressione arteriosa nonché, con il saturimetro, dell’ossigenazione del sangue.

Se i giovani sono il prolungamento della vita, una particolare attenzione sarà rivolta alla prevenzione nei giovani.

In Piazza Ferrero, a dare supporto ai professionisti della salute nell’attività di prevenzione, sarà presente il camper del Lions Club Distretto 108 Ia3.