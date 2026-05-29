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Sanità | 29 maggio 2026, 17:50

Fondazione Ospedale Cuneo al primo posto nella classifica cittadina del 5x1000 nell'anno 2024

Anche quest’anno Fondazione sta proseguendo la propria campagna del 5x1000, destinando le risorse raccolte al miglioramento dei percorsi di cura, all’umanizzazione degli ambienti ospedalieri e al supporto di formazione e ricerca a beneficio della salute di tutti

Sono stati resi noti dal MEF i risultati del 5x1000 relativo alle dichiarazioni dei redditi del 2024. 

Fondazione Ospedale Cuneo è l’ente del terzo settore cittadino che ha raggiunto il miglior risultato, scalando la classifica nazionale di ben 117 posizioni. La Fondazione risulta posizionata al 711° posto su 95.980 enti a livello nazionale. A fine anno verranno accreditati a Fondazione euro 56.294,94, che corrispondono a 1.315 firme.

Particolarmente significativo è il dato relativo alla crescita costante e straordinaria del numero di contribuenti che hanno scelto di destinare il proprio 5x1000 alla Fondazione: 91 nel primo anno (2020), 207 nel 2021, 529 nel 2022, 1.028 nel 2023, fino a raggiungere 1.315 persone nel 2024. 

Un risultato davvero eccezionale, che testimonia un legame sempre più forte tra la comunità e il principale Ospedale HUB della nostra Provincia.

La campagna del 5x1000 rappresenta per la Fondazione Ospedale Cuneo ETS una delle espressioni più autentiche di partecipazione da parte dei cittadini: un gesto semplice, ma capace di trasformarsi in un sostegno concreto per l’Ospedale e per le persone che vi lavorano o lo frequentano perché hanno bisogno di cure.

Anche quest’anno Fondazione sta proseguendo la propria campagna del 5x1000, destinando le risorse raccolte al miglioramento dei percorsi di cura, all’umanizzazione degli ambienti ospedalieri e al supporto di formazione e ricerca a beneficio della salute di tutti. 

La campagna è stata raccontata attraverso i volti e le storie di medici e infermieri dell’Ospedale, ma anche di volontari e cittadini che hanno voluto con la loro partecipazione diventare testimonial di un messaggio autentico che mette al centro il valore delle persone e della cura quotidiana. Tra questi, ci ha fatto piacere ricevere il supporto della campionessa Stefania Belmondo (link al video https://youtube.com/shorts/giT2paXbLqA?si=CGreh3Ii9TKVLFLF).

Per maggiori informazioni: https://fondazioneospedalecuneo.it/5x1000/

cs

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