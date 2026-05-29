Fondazione Ospedale Cuneo al primo posto nella classifica cittadina del 5x1000 nell'anno 2024

Sono stati resi noti dal MEF i risultati del 5x1000 relativo alle dichiarazioni dei redditi del 2024.

Fondazione Ospedale Cuneo è l’ente del terzo settore cittadino che ha raggiunto il miglior risultato, scalando la classifica nazionale di ben 117 posizioni. La Fondazione risulta posizionata al 711° posto su 95.980 enti a livello nazionale. A fine anno verranno accreditati a Fondazione euro 56.294,94, che corrispondono a 1.315 firme.

Particolarmente significativo è il dato relativo alla crescita costante e straordinaria del numero di contribuenti che hanno scelto di destinare il proprio 5x1000 alla Fondazione: 91 nel primo anno (2020), 207 nel 2021, 529 nel 2022, 1.028 nel 2023, fino a raggiungere 1.315 persone nel 2024.

Un risultato davvero eccezionale, che testimonia un legame sempre più forte tra la comunità e il principale Ospedale HUB della nostra Provincia.

La campagna del 5x1000 rappresenta per la Fondazione Ospedale Cuneo ETS una delle espressioni più autentiche di partecipazione da parte dei cittadini: un gesto semplice, ma capace di trasformarsi in un sostegno concreto per l’Ospedale e per le persone che vi lavorano o lo frequentano perché hanno bisogno di cure.

Anche quest’anno Fondazione sta proseguendo la propria campagna del 5x1000, destinando le risorse raccolte al miglioramento dei percorsi di cura, all’umanizzazione degli ambienti ospedalieri e al supporto di formazione e ricerca a beneficio della salute di tutti.

La campagna è stata raccontata attraverso i volti e le storie di medici e infermieri dell’Ospedale, ma anche di volontari e cittadini che hanno voluto con la loro partecipazione diventare testimonial di un messaggio autentico che mette al centro il valore delle persone e della cura quotidiana. Tra questi, ci ha fatto piacere ricevere il supporto della campionessa Stefania Belmondo (link al video https://youtube.com/shorts/giT2paXbLqA?si=CGreh3Ii9TKVLFLF).

Per maggiori informazioni: https://fondazioneospedalecuneo.it/5x1000/