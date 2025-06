Domani "Un treno per Sounà&Cantà": corsa straordinaria gratuita da Cuneo a Robilante

Quasi esauriti i biglietti per l'iniziativa "Un treno per Sounà&Cantà", organizzata dal Ferroclub Cuneese di Robilante e in programma domani, lunedì 2 giugno, quando un treno straordinario percorrerà la tratta Cuneo-Robilante. Per i passeggeri il viaggio in treno sarà gratuito previa prenotazione (fino a 155 posti) e ritiro il 2 giugno in stazione del tagliando di viaggio. I volontari del Ferroclub Cuneese saranno presenti in stazione a Cuneo al binario che sarà assegnato al treno per l’accoglienza dei passeggeri e la distribuzione dei titoli prenotati.

Il treno osserverà i seguenti orari:

Corsa di andata con partenza da Cuneo ore 12:15 (fermata a Borgo San Dalmazzo 12:25 – Roccavione 12:30) arrivo a Robilante ore 12:35;

Corsa di ritorno con partenza da Robilante ore 18:05 (fermata a Roccavione 18:10 – Borgo San Dalmazzo 18:15) arrivo a Cuneo ore 18:25;

È possibile prenotare tramite email a ferroclub.cuneese@gmail.com oppure tramite WhatsApp ai numeri +39 333 9149173/+39 349 3161380 indicando: nome e cognome + recapito telefonico + numero dei passeggeri al seguito. Questa corsa, effettuata con personale e su materiale rotabile dell’impresa ferroviaria Arenaways, sarà in assoluto il debutto con un servizio “charter” commerciale di un treno Arenaways sulla linea Cuneo - Ventimiglia.

All’arrivo a Robilante per chi lo desidera sarà possibile pranzare alla “Grigliata di Carne” organizzata dalla Pro Loco di Robilante (adulti 15 €/bambini 10€ - per info e prenotazioni Luca 329 6221979 o Tabaccheria Giordanengo 0171 789242). A seguire per le vie e le piazze del paese canti e musica popolare fino a sera. Nel pomeriggio sarà inoltre possibile visitare, presso la stazione di Robilante, il Museo Ferroviario del Ferroclub Cuneese ed il treno di Arenaways (Pesa ATR 220).

In centro saranno invece aperti al pubblico:

• Museo del Suono e della Comunicazione (Mu.S.Com)

• Museo della Fisarmonica, della Musica e dell’Arte Popolare Locale

possibile anche