Tragedia a Roata Chiusani: il 62enne Paolo Schena muore precipitando dal tetto di un cantiere

L’allarme lanciato da un signore che abita vicino e l’immediato arrivo dei soccorsi. Tragedia nel pomeriggio di ieri, sabato 31 maggio, in un cantiere in frazione Roata Chiusani di Centallo: il 62enne Paolo Schena è morto precipitando dal tetto di un’abitazione mentre ultimava i lavori.



Riquadratore, esperto in capitelli e volte a vela, era molto conosciuto ed apprezzato nella nostra provincia per i suoi lavori, delle vere e proprie opere d’arte.



Nato a Savigliano, attualmente viveva a Trinità ma aveva trascorso, fin da piccolo, grande parte della sua vita a Caraglio. La famiglia era infatti originaria del paese ed il nonno Ettore, che impagliava le sedie, era per tutti “il cadreghetta”.



Dapprima nella ditta “Magufepa” con i genitori ed i fratelli Mauro e Federico, Schena aveva successivamente lavorato presso la ditta “Tomatis” di Caraglio, per poi iniziare a fare il riquadratore.



La sua era davvero una passione smisurata, fatta di dedizione, tantissimo tempo, accuratezza e precisione, ma anche di una vena artistica che emergeva sempre e che lo distingueva. Ci teneva particolarmente: “Lo faccio - diceva - perché così in ogni casa rimane un segno del mio passaggio.”



Inoltre, era appassionato di piante e fiori, di arti marziali, in particolare il karatè, di ballo liscio e latino americano. Passioni diverse fra loro, tutte vissute con grande curiosità ed entusiasmo.



Sono tantissimi i messaggi d’affetto e cordoglio che stanno giungendo in queste ore ai figli Jennifer, Alessandro ed Emily con la loro mamma Susy, ai fratelli Mauro e Federico ed a tutti i parenti.



Presenti ieri sul luogo dell’incidente c’erano naturalmente anche i Carabinieri. Il cantiere al momento è stato posto sotto sequestro per le opportune indagini e la salma si trova al cimitero di Centallo, in attesa del nullaosta da parte del PM per l’esecuzione delle esequie.