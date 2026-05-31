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Don Marco Pagniello, direttore di Caritas Italiana, sarà ospite ad Alba il 10 giugno
Ad Alba un confronto su povertà, diritti e fragilità: arriva il direttore di Caritas Italiana
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Attualità | 31 maggio 2026, 06:11

Ad Alba un confronto su povertà, diritti e fragilità: arriva il direttore di Caritas Italiana

Mercoledì 10 giugno al Seminario vescovile sarà ospite don Marco Pagniello, responsabile nazionale della rete Caritas. Una serata aperta alla comunità e fortemente voluta dal vescovo Marco Brunetti per riflettere sul ruolo della Chiesa e del volontariato accanto alle persone più fragili

Don Marco Pagniello, direttore di Caritas Italiana, sarà ospite ad Alba il 10 giugno

Don Marco Pagniello, direttore di Caritas Italiana, sarà ospite ad Alba il 10 giugno

Non soltanto un incontro per volontari, ma un’occasione di confronto aperta a tutta la comunità su temi che attraversano la vita dei territori, dalla tutela dei diritti alla lotta contro le nuove forme di povertà e fragilità sociale. Mercoledì 10 giugno alle ore 21 il Seminario vescovile di Alba ospiterà don Marco Pagniello, direttore di Caritas Italiana, protagonista della serata intitolata “Dare voce ai territori. Advocacy: il ruolo della Caritas nei territori”.

L’appuntamento è promosso dalla Caritas diocesana Albese e rappresenta uno dei momenti più significativi del percorso formativo rivolto ai volontari, ma aperto anche a tutti coloro che desiderano approfondire il tema dell’impegno sociale e della presenza della Chiesa accanto alle persone più vulnerabili.

Al centro dell’incontro vi sarà il concetto di advocacy, inteso come capacità di accompagnare, sostenere e rappresentare chi rischia di non avere voce.

“L’advocacy è farsi voce di chi rischia di non essere ascoltato. È l’impegno a promuovere diritti, dignità e giustizia sociale accanto alle persone più fragili”, si legge nella presentazione dell’iniziativa.

L’incontro è stato fortemente voluto dal vescovo di Alba, monsignor Marco Brunetti, insieme ai responsabili della Caritas albese. Il giorno successivo don Pagniello sarà inoltre impegnato a Valdieri in un incontro con sacerdoti e diaconi della diocesi.

Per il direttore della Caritas diocesana Albese, don Domenico Degiorgis, l’appuntamento rappresenta un’opportunità preziosa per tutto il territorio.

“È un incontro rivolto anzitutto ai volontari, ma anche a tutti coloro che vogliono ascoltare qualcosa di umanamente significativo, interessante e profondo. Pensiamo valga la pena lasciarci guidare dal direttore di Caritas Italiana. È un incontro fortemente voluto dal vescovo Marco Brunetti e da tutti i responsabili della Caritas Albese”.

L’ingresso alla serata è libero.

redazione

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