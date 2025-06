Alba, cinque giovani coinvolti in un grave incidente nella notte: uno ha perso la vita

Tragedia nelle prime ore di questa mattina, domenica 1° giugno, ad Alba dove un gruppo di giovani è rimasto coinvolto in un grave incidente automobilistico. Cinque amici si trovavano insieme su un'autovettura in corso Unità d'Italia nella zona Biglini quando, per dinamiche al vaglio delle Forze dell'Ordine, il mezzo è finito contro un'abitazione.

L'allarme è scattato verso le 4, sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, i Carabinieri e il personale sanitario del 118. Gravi le condizioni dei giovani amici: vani i tentativi di soccorso per uno di loro, classe 2003, che ha perso la vita, un altro è stato trasportato al CTO di Torino, mentre gli altri tre sono stati trasferiti all'ospedale al "Michele e Pietro Ferrero" di Verduno.

Si tratta della decima vittima della strada da inizio anno sulle strade della nostra Provincia. Soltanto ieri, in serata, a perdere la vita era stato un motociclista 38enne deceduto in seguito a uno scontro che si è verificato a Castelletto Stura con un'autovettura, in corrispondenza del bivio della provinciale per Montanera. Grave anche un centauro 22enne che, sempre ieri, è rimasto coinvolto in un incidente con la sua moto a Montezemolo che è stato trasportato all'ospedale Santa Croce di Cuneo.

Il 2024 le vittime della strada in Provincia di Cuneo erano state 33: 20 morti in auto, 5 in moto, 3 pedoni, 2 bici, 2 in camion e 1 trattore.