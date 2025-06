Castelmagno, auto precipita per 30 metri nel Grana: donna salvata nella notte

Momenti di grande tensione nella notte a Castelmagno, dove un’auto è precipitata in un burrone per circa 30 metri finendo nel torrente Grana nel tratto che conduce a Campomolino. A bordo solo una donna di 42 anni, rimasta ferita ma miracolosamente cosciente.

L’allarme è scattato intorno alle 2.30, quando i familiari della donna, preoccupati per il mancato arrivo a destinazione, hanno contattato le forze dell’ordine. Conoscendo il tragitto abituale, sono riusciti a fornire indicazioni preziose ai soccorritori, che hanno poi utilizzato la geolocalizzazione per restringere l’area di ricerca.

Sul posto sono intervenuti inizialmente i Carabinieri, poi i Vigili del Fuoco di Cuneo, i volontari del distaccamento di Dronero e il Soccorso Alpino. Le operazioni di individuazione del veicolo non sono state semplici: l’auto era nascosta tra la vegetazione, rendendo difficile l’avvistamento. È stata la stessa donna a facilitare i soccorsi, facendo sentire la propria voce dopo aver notato le luci delle torce dei soccorritori.

I tecnici del Soccorso Alpino si sono calati nel burrone con imbragature per raggiungere la ferita, che è stata stabilizzata e “spinalizzata” sul posto, prima di essere consegnata ai sanitari del 118. Trasportata all’ospedale Santa Croce di Cuneo, è ora ricoverata in gravi condizioni, ma non sarebbe in pericolo di vita.