Rete Dafne Cuneo apre uno sportello di accoglienza nei locali dell’azienda ospedaliera Santa Croce e Carle

Grazie al protocollo di collaborazione siglato con l’Azienda Ospedaliera Santa Croce e Carle di Cuneo, Rete Dafne Cuneo ha aperto uno sportello di accoglienza rivolto a tutti i cittadini che hanno subito un reato e ai loro familiari.

Chi avesse bisogno di avere informazioni sui servizi disponibili trova un operatore dell’accoglienza tutti i venerdì pomeriggio dalle 17.00 alle 18.00, con accesso diretto, nei locali siti al piano terra vicino all’ingresso di via Coppino.

Rete Dafne è un servizio pubblico e gratuito, diffuso in tutta Italia, specificamente dedicato al supporto delle persone che hanno subito qualsiasi tipo di reato. Il progetto nasce dalla collaborazione tra le Amministrazioni locali, le Aziende sanitarie locali, l’Autorità giudiziaria, le Forze dell’Ordine e le Associazioni del Terzo settore, unite dall’impegno comune di offrire cura e attenzione alle persone e alle relazioni danneggiate a seguito di reati.

È possibile chiedere assistenza e informazioni, o prenotare un appuntamento, telefonando allo 011/5683686 (da lunedì a venerdì in orario 9-12), oppure al 389. 5503386 (orario 12-18) o al Numero Verde 800919108 (orario 9-20).



In alternativa si può anche contattare lo sportello Rete Dafne Cuneo via mail all'indirizzo info@retedafne.it o cuneo@retedafne.it, per concordare un primo incontro in sportello.