Mondovì, il consigliere Enrico Rosso: “Grazie ai sanitari del nostro ospedale, pilastro del territorio. Ora servono certezze sul futuro del presidio"

Nel corso del Consiglio comunale di Mondovì è stato discusso un ordine del giorno dedicato alla situazione dell’Ospedale cittadino, condiviso trasversalmente da tutte le forze politiche.

Un documento che punta l’attenzione sulle criticità del presidio e sulla necessità di garantirne il rafforzamento e la piena funzionalità. Il capogruppo del Centro-destra Enrico Rosso ha voluto innanzitutto rivolgere un ringraziamento sentito a tutto il personale sanitario e amministrativo dell’Ospedale.

“Desidero esprimere un sincero ringraziamento a tutto il personale dell’Ospedale di Mondovì – ha dichiarato Rosso – che ogni giorno garantisce con grande professionalità e senso di responsabilità il funzionamento del presidio. Ai primari, ai medici, al personale infermieristico, agli OSS e al personale amministrativo va il nostro riconoscimento per l’impegno costante e per la capacità di assicurare continuità e qualità del servizio anche in una fase complessa”.

Nel suo intervento, Rosso ha poi evidenziato come il tema della sanità locale rappresenti una priorità condivisa, al di là delle appartenenze politiche: “Quando si parla dell’Ospedale di Mondovì non esistono bandiere di partito, ma una responsabilità comune verso il territorio e i cittadini che rappresentiamo”. Rosso ha richiamato l’attenzione sulle difficoltà che interessano il presidio, con particolare riferimento alla carenza di personale e ad alcune criticità organizzative che, a suo giudizio, stanno incidendo sull’operatività di reparti strategici come la Radiologia. Una situazione che, ha sottolineato, “sta generando crescente preoccupazione sia tra i cittadini sia tra gli operatori sanitari”.

Rosso ha ribadito la necessità di una visione chiara e di una programmazione puntuale sul futuro dell’ospedale: “È fondamentale evitare qualsiasi ipotesi di ridimensionamento dei servizi e delle specialità. Il territorio chiede chiarezza, investimenti e una strategia definita per il futuro del presidio”.

Nel suo intervento è stato inoltre valorizzato il lavoro svolto nell’ambito dell’ordine del giorno condiviso, che punta alla definizione di percorsi operativi per sostenere e rafforzare l’offerta sanitaria esistente e le professionalità presenti. “Servono risultati concreti e tempi certi – ha aggiunto Rosso – perché la tutela della salute dei cittadini richiede risposte rapide ed efficaci”.

Il capogruppo ha infine espresso fiducia nel fatto che l’Ospedale di Mondovì possa continuare a rappresentare un punto di riferimento imprescindibile per tutto il territorio e ha ribadito il valore strategico della struttura: “L’Ospedale di Mondovì non è soltanto una struttura sanitaria, ma un presidio di sicurezza e di futuro per tutto il territorio. Su questo dobbiamo restare uniti e responsabili”