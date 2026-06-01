Nuovo ospedale di Cuneo, 16 offerte per il progetto di fattibilità

Sono 16 le adesioni al bando relativo all’affidamento del progetto di fattibilità tecnico-economica del nuovo ospedale di Cuneo, a conferma dell’interesse che era già evidente sulla base delle richieste di sopralluogo registrate.

Franco Ripa, direttore generale dell’azienda ospedaliera S. Croce e Carle: “Sono lieto che vi sia stata una risposta così significativa. Stiamo rispettando il cronoprogramma, entro metà giugno attiveremo la commissione per la valutazione delle proposte”.

Soddisfatti il presidente della regione Piemonte Alberto Cirio e l’assessore regionale alla Sanità Federico Riboldi: “Nonostante le difficoltà, abbiamo rispettato i tempi e mantenuto gli impegni del cronoprogramma che abbiamo condiviso con il territorio. Il grande numero di offerte pervenute dimostra l'interesse nei confronti dell'opera, una delle più importanti del Piemonte, e conferma la credibilità della strada che abbiamo intrapreso che prevede di realizzare il nuovo ospedale con fondi Inail, ovvero con fondi pubblici. Ora proseguiamo il nostro lavoro per assicurare al territorio la realizzazione dell'opera, fondamentale per la città di Cuneo e per il territorio”.

La procedura era stata pubblicata lo scorso 17 marzo, in linea con il cronoprogramma illustrato il 2 marzo al Consiglio comunale di Cuneo.

L’Azienda ospedaliera, da parte sua, ha istituito un gruppo di lavoro per monitorare costantemente l’andamento delle attività.







