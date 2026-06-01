Borgo San Dalmazzo, il 4 giugno apertura della sala prelievi dell'Avis per raccogliere sangue

Giovedì 4 giugno la sala prelievi dell’Avis di Borgo San Dalmazzo, con sede in piazza dell’Abbazia, sarà aperta dalle 8 alle 11 per accogliere i donatori.
Il direttivo della sezione invita i soci e la popolazione ad aderire numerosi, sottolineando l’importanza della donazione di sangue per assicurare le terapie adeguate ai pazienti.
In estate la carenza di sangue si fa più critica, ma il bisogno negli ospedali non si ferma mai.
La presidente della sezione sottolinea di "non rimandare a settembre: dona ora e assicura a chi soffre un’estate serena".
Ci sono ancora posti disponibili, ma per aderire è necessaria la prenotazione chiamando il numero 0171642291.