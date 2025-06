Allerta gialla nelle colline del Roero: domani sono previsti temporali di forte intensità

Meteo instabile e perturbato fino a giovedì su buona parte della nostra regione.

Domani, allerta gialla per temporali forti sui settori a nord del Po.

L'allerta, in provincia di Cuneo, riguarda solo le zone collinari del Roero al confine con la provincia di Torino, dove potranno attivarsi temporali persistenti in grado di determinare accumuli significativi in poche ore.

Potrebbero verificarsi locali allagamenti, caduta alberi, grandine e isolati fenomeni di versante, tanto che la vigilanza meteorologica sarà moderata. Debole, invece, nel resto della provincia, dove i fenomeni, seppur previsti, saranno di minore intensità.