Moretta si prepara alla sua Roubaix, ospite l’ex campione Massimo Ghirotto

Giovedì 5 giugno Moretta tornerà a essere capitale del ciclismo giovanile, con la seconda edizione del “Gran Premio Comune di Moretta – Memorial Guido Trombotto”, organizzato dall’Associazione Piemontese Corridori Ciclisti. L’appuntamento, che prenderà il via dalle 18 nel cuore del centro storico, sarà impreziosito da un ospite d’eccezione: Massimo Ghirotto, ex professionista, otto volte azzurro, quarto al Mondiale in Sicilia e vincitore di tappe al Giro d’Italia, al Tour de France e alla Vuelta a España. Un corridore che ha lasciato il segno nel grande ciclismo e che sarà presente per incontrare atleti e pubblico. L’evento sarà raccontato dalla voce inconfondibile di Sergio Piva Francone, storico speaker del ciclismo piemontese.

Dopo il successo del 2023, il tracciato cittadino in pavé tornerà ad affascinare il pubblico con la sua spettacolarità: partenza e arrivo in piazza Umberto I, quindi via Torino, via Craveri, via Roma e via Mogna, in un circuito che richiama lo spirito della Parigi-Roubaix. Per l’occasione il centro resterà chiuso al traffico già dal pomeriggio.

La manifestazione, ribattezzata “la Roubaix dei tipo-pista”, è dedicata alle categorie Giovanissimi (G4-G5-G6), Esordienti, Allievi e Juniores, maschili e femminili, offrendo un’occasione unica per vedere all’opera le giovani promesse del ciclismo. Ricco anche il montepremi, con coppe, riconoscimenti e premi in denaro fino a 500 euro per gli Juniores. Previsti anche premi speciali, come il traguardo volante di metà gara e omaggi librari per vincitori e direttori sportivi.

"Questo Memorial – spiega Gianfranco Cavallo, presidente Apcc – ricorda la figura di Guido Trombotto, cofondatore del gruppo Ex Condorini, esempio di dedizione e passione per lo sport giovanile».

"La competizione – spiega Michele Alesso, consigliere comunale con delega allo Sport - si svolgerà sul tracciato che prevede partenza e arrivo in piazza Umberto I, di fronte al municipio, e si snoderà lungo via Torino, via Craveri, via Roma e via Mogna. in dal pomeriggio "a piazza resterà chiusa al transito per permettere l’allestimento della competizione. Le altre vie chiuderanno prima della partenza, per poi essere riaperte in tarda serata, a fine gara".

"Siamo felici di ripetere l’esperienza del 2023 – aggiunge il sindaco Gianni Gatti – e di riportare a Moretta il ciclismo dei giovani, con tante promesse che gareggeranno sul nostro circuito cittadino. Non sarà l’unico appuntamento con il ciclismo quest’anno a Moretta, visto a luglio avremo una nuova corsa sul tracciato extracittadino che toccherà anche i comuni di Cardè e Torre San Giorgio".