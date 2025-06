A Mondovì una serata per informarsi in vista del referendum

"Informarsi è il primo passo per una scelta consapevole. Un voto informato rafforza la democrazia e dà valore concreto alla partecipazione di ciascuno".

Parte da questa consapevolezza l’iniziativa promossa dall’associazione Mondovì in Grande e accolta dal Comune di Mondovì e dal Circolo delle Idee, i quali invitano i cittadini a partecipare alla serata pubblica “Votiamo informati”, in programma per giovedì 5 giugno alle ore 21.15, presso il Polo delle Orfane (piazza d’Armi 2/E, Mondovì).

L’evento nasce in vista dei referendum abrogativi dell’8 e 9 giugno, con l’obiettivo di offrire ai cittadini informazioni chiare, concrete e facilmente comprensibili. Sarà un’opportunità per esplorare in modo approfondito temi centrali come il lavoro e la cittadinanza, oggetto dei quesiti referendari, favorendo un dialogo aperto e costruttivo.

Durante la serata interverranno l'onorevole Riccardo Magi (in attesa di conferma), la consigliera regionale Giulia Marro e Corrado Caviglia, consulente del lavoro. Modera la giornalista Cristina Palazzo.

L’ingresso è libero e l’iniziativa è inserita nel calendario ufficiale delle manifestazioni per la Festa della Repubblica della Città di Mondovì. In caso di maltempo, l’incontro verrà spostato presso la Casa delle Associazioni (via delle Scuole 31).