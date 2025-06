Ospedali e sanità locale, l'assessore regionale della Sanità a Ceva per incontrare i sindaci

Ospedali di Ceva e Mondovì e il futuro dei servizi sanitari della zona, saranno questi i temi al centro dell'incontro con l'assessore regionale alla Sanità Federico Riboldi, in programma giovedì 5 giugno nella sede dell'Unione Montana di Ceva alle 21.



Sul tema nel corso dell'incontro pubblico organizzato dal Circolo PD, lo scorso 14 maggio, il direttore generale dell'Asl Cn1 Giuseppe Guerra aveva rassicurato scongiurando la chiusura del Pronto Soccorso di Ceva, ma allo stesso tempo ha chiarito non esserci le condizioni e le risorse per un ripristino dell'accesso h24. A pesare sull'assetto della sanità cebano-monregalese, come per altri dipartimenti di competenza dalla Cn1, resta il grave deficit di personale: mancano i medici e gli infermieri. Anche, dalla Regione, Riboldi aveva puntualizzato e ribadito che la chiusura del servizio diurno di Pronto Soccorso non era in discussione o a rischio chiusura.



L'assessore incontrerà, quindi, i sindaci dell’area, il personale sanitario e le Associazioni del territorio per affrontare le criticità emerse e le preoccupazioni relative al nuovo Piano Socio-Sanitario e la relativa riorganizzazione delle risorse nel nome di una maggiore e migliore efficienza.



Il tema dell'accessibilità a presidi sanitari nelle aree marginali e montane continua ad essere ricorrente, soprattutto dove la popolazione anziana e quindi potenzialmente più fragile e bisognosa di servizi supera quella dei giovani e dove la distanza dal presidio sanitario utile si troverebbe così a km e km ricadendo anche sui tempi di arrivo presso un'area triage.