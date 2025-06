Bra: area verde intitolata alla preside Marisa Robella

L’area verde situata all’incrocio tra via Solferino e viale Industria a Bra è stata intitolata alla memoria di Marisa Robella, compianta preside dell’ex scuola media “Craveri”.

Marisa Robella (1943-1999) è stata dirigente della Scuola Media Dalla Chiesa dal 1986 al 1988 e successivamente della Scuola Media Craveri dal 1988 al 1999. E’ stata una figura di riferimento nell’ambito scolastico cittadino, e non soltanto, per il suo impegno in particolare sui temi dell’integrazione e dell’intercultura, per una scuola capace veramente di accogliere tutti gli alunni, come persone, con le loro specificità.

Alla cerimonia di intitolazione, martedì 3 giugno, hanno partecipato, oltre al sindaco Gianni Fogliato e ai rappresentanti dell’Amministrazione Comunale, il figlio Giacomo Gramaglia e i familiari della Robella, numerose amiche ed ex colleghe e colleghi insegnanti e i referenti di Confcommercio Provinciale (con il presidente Danilo Rinaudo), e diversi esponenti delle sedi locali e di settore oltre al direttore Ascom Bra Luigi Barbero e alla presidente di Terziario Donna, Luciana Bonetto.

L’iniziativa, infatti, fa parte di un più ampio progetto itinerante dal titolo “SII CAMBIAMENTO – Quando l’Impresa fa cultura”, promosso e gestito dal Terziario Donna – Confcommercio Cuneo. In particolare per la zona di Bra era stato approfondito il tema della toponomastica “al femminile” con un convegno svoltosi nell’autunno scorso a palazzo Mathis.

Attraverso questo progetto – che beneficia anche di un contributo della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo – si è concretizzato il desiderio di molti braidesi di ricordare la professoressa Marisa Robella, con l’intitolazione di un giardino - situato in un quartiere densamente popolato - e che, nei prossimi mesi, sarà oggetto di una ulteriore riqualificazione con un progetto proposto dagli alunni della scuola primaria Edoardo Mosca, come ha anticipato l’assessore all’Ambiente, Francesca Amato.