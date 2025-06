“I costruttori di Pace” omaggiano Francesco, il Papa della tenerezza e i leader dei diritti civili

A Demonte ieri, martedì 3 giugno, nell'ambito della tradizionale Marcia per la Pace e la Creazione di Valore, lo spettacolo teatrale “I Costruttori di Pace”. A esibirsi nel Palatenda circa 80 alunni delle quarte e quinte delle Primarie di Demonte e Piano Quinto dell'IC “Lalla Romano”. Lo spettacolo iniziato alle 17 ha intrattenuto poco meno di 200 persone tra famiglie e spettatori, curato dalle insegnanti dei due plessi scolastici ha coinvolto i giovanissimi in un progetto didattico iniziato già a inizio anno concentrato sul rispetto e la pace. I ragazzi a coppie sul palco hanno raccontato i principali personaggi iconici nella storia, che con le loro attività hanno fatto la differenza per lo sviluppo dei diritti umani, nel rispetto delle diversità, promuovendo uguaglianza e pace. Tutti gli alunni di quarta indossavano la maglietta realizzata con il simbolo della pace nei colori preferiti e le quinte, invece, si sono calate realisticamente nei "panni" del personaggio assegnato.

Primo fra tutti Papa Francesco, altrimenti conosciuto e definito come il Papa della tenerezza, a cui è stato rivolto un omaggio canoro.



Nella stessa giornata nell'ambito della manifestazione i ragazzi nel primo pomeriggio hanno partecipato alla piantumazione dell'albero della pace 2025 e accolto in pazza Nuto Revelli a Demonte l'arrivo degli atleti che hanno aderito alla staffetta partita da Borgo San Dalmazzo.

A seguire per le vie di Demonte gli alunni dell’Istituto “Lalla Romano” hanno portato la bandiera della pace dando vita alla marcia, che si è conclusa con la consegna e la timbratura dei Passaporti della Pace 2025, simbolo del cammino intrapreso da ciascun partecipante.



Da Borgo San Dalmazzo a Demonte la manifestazione ha unito, anche quest'anno, le comunità per celebrare i valori della pace e della solidarietà.