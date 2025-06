Tredici misure cautelari per furto aggravato in concorso nelle province di Cuneo, Asti e Verona

Il Comando Provinciale dei Carabinieri ha eseguito nelle province di Cuneo, Asti e Verona 13 misure cautelari richieste dalla Procura della Repubblica di Asti per furto in abitazione aggravato in concorso.



Ieri, martedì 3 giugno, i militari del Comando Provinciale Carabinieri di Cuneo hanno dato esecuzione a 13 misure cautelari in carcere nei confronti di soggetti ritenuti responsabili di furto in abitazione aggravato in concorso. Recuperate ingenti somme di denaro, refurtiva ed armi.

All'attività, eseguita da circa 150 militari del Comando Provinciale hanno anche concorso unità cinofile di Volpiano.