Temporali in Granda: decine di interventi per i Vigili del Fuoco nella notte

È stata una notte di lavoro intenso per i Vigili del Fuoco che, dalla tarda serata di ieri, martedì 1° luglio, fino alle prime ore di questa mattina, sono stati chiamati a effettuare decine di interventi dovuti agli effetti del fronte di maltempo che ha attraversato una buona parte della nostra provincia.

Come previsto fatta dall’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Piemonte (Arpa), che per ieri aveva emesso un bollettino di allerta di livello giallo, sono stati registrati locali allagamenti e forti raffiche di vento.

Verso l'una i Vigili del Fuoco sono stati allertati per numerosi allagamenti, in particolare in abitazioni private, causate dalle piogge, intervenendo con le squadre di Cuneo e i volontari di Dronero. A Bra l'allarme è scattato per un capannone che è stato scoperchiato a causa delle forti raffiche di vento: sul posto sono intervenute le squadre di Bra e Alba. Numerose, inoltre, le chiamate per alberi caduti in strada.