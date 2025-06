“Futuro Rurale”: a Cardè una scuola di politica per giovani protagonisti del cambiamento nei piccoli Comuni

“Futuro Rurale - A scuola di politica per la comunità di domani” è l’attività del percorso di formazione dedicato alle sfide dei piccoli comuni nei contesti rurali in programma, organizzata dall’associazione Octavia sabato 7 giugno dalle 10 alle 12,30, al Castello di Cardè.

Il percorso è realizzato nell’ambito del bando “Linee guida per il sostegno a scuole di politica 2024” della Fondazione Compagnia di San Paolo.

Il programma della scuola di politica sarà definito a partire dall’ascolto dei bisogni e dalle proposte dei giovani del territorio, destinatari del percorso formativo che si svolgerà il prossimo autunno.

Durante la mattinata di sabato 7 giugno, nel cortile interno del Castello di Cardè, si terrà un laboratorio di co-progettazione aperto a tutti i giovani che vivono, lavorano o mantengono legami con i Comuni della Rete Octavia.

Durante l’incontro, condotto dai facilitatori esperti e certificati in “design thinking” di Ideazione srl, verranno presentati i temi della scuola e si aprirà uno spazio di confronto attivo per indagare i bisogni formativi e le sfide percepite come più urgenti per lo sviluppo locale.

Il Comune di Cardè, è già stato promotore nel 2020 di una scuola per amministratori realizzata grazie al contributo della Regione Piemonte che ha visto i giovani amministratori under 35 coinvolti in un percorso formativo dedicato ad attività di co-progettazione per la costruzione di una visione comune per lo sviluppo del territorio di Octavia, si propone ora di attivare un percorso analogo di approfondimento e di avvicinamento dei giovani alle istituzioni.

Il principale obiettivo della scuola di politica “Futuro Rurale” è quello di avviare un dibattito collettivo attorno alle tematiche di sviluppo territoriale dei piccoli comuni e incentivare la partecipazione dei giovani, e degli abitanti in generale, per favorire l’attivazione civica e la nascita di progettualità dal basso nei contesti rurali della pianura cuneese.

I temi della scuola potranno spaziare dalle politiche di genere all'ambiente, dalla cittadinanza europea alla capacità di parlare in pubblico, dall'impegno civico all’innovazione culturale e saranno affrontati tramite talk, tavoli di lavoro e laboratori.

I 16 Comuni della Rete Octavia coinvolti nel progetto sono: Cardè, Casalgrasso, Faule, Manta, Monasterolo di Savigliano, Moretta, Murello, Lagnasco, Polonghera, Revello, Ruffia, Scarnafigi, Torre San Giorgio, Villafalletto, Villanova Solaro e Vottignasco.

I giovani che vogliono partecipare all’incontro possono iscriversi compilando il form al link https://forms.office.com/e/Zk01RvWFex oppure inviando una mail a segreteria@ideazionesrl.it