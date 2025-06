Vicoforte: un successo il secondo incontro con la Fatina dei Libri in biblioteca

Grande successo per il secondo incontro con la Fatina dei Libri in biblioteca a Vicoforte. Nella mattinata di sabato 7 giugno la biblioteca si è aperta a bambine e bambini di 6 e 7 anni che, con letture, giochi e tante attività, sono stati guidati dalla Fatina dei Libri alla scoperta del paese delle Meraviglie di Alice. Immancabile lo spuntino alla tavola del Tè del Cappellaio Matto per festeggiare tutti i non compleanni!

La direttrice, Sara Rossi, ringrazia di cuore le volontarie della biblioteca, Ebe Gazzera, che ha preparato e condotto la mattinata e Sandra Gazzara, che lavora con costante impegno dietro le quinte e tutti i bambini che con entusiasmo hanno partecipato all’attività.

La Fatina dei Libri dà appuntamento ai piccoli lettori per settembre, quando tornerà in biblioteca per guidarli nella lettura di nuove fantastiche fiabe e favole.