Cinquanta auto d'epoca da piazza Galimberti fino a sfiorare i 2000 metri del Colle della Maddalena

Una due giorni, a Cuneo, per celebrare il centenario della corsa automobilistica “Cuneo – Colle della Maddalena”, organizzata dall’Automobile Club Cuneo a 100 anni dalla prima edizione del 9 agosto 1925.

Stamattina, da piazza Galimberti, la partenza di oltre 50 auto d’epoca suddivise in due categorie: auto “Storiche”, ovvero costruite entro il 31 dicembre 1961, anno dell’ultima edizione della corsa, e auto “Classiche” realizzate fino al 1977.

Tra le auto che hanno preso parte alla rievocazione spiccano una Lancia Lambda VI Serie del 1926 e una Lancia Lambda del 1928 comparsa nel film “La sposa bella” del 1960 con l’attrice Ava Gardner, star del cinema americano; in casa Fiat, una 508 SS Coppa Oro del 1933 e una 1100 Sport del 1950 che prese parte alla “Mille Miglia” del 1951; non mancano una Porsche 356 A T1 coupè GT immatricolata per la prima volta a Parigi nel 1956 da un capitano dell’esercito americano, un’Alfa Romeo 6C 1500 del 1928 primo modello di una longeva famiglia di vetture e un rarissimo e autentico esemplare di Alfa Romeo 6C 1750 Gran Sport VI serie, spider carrozzeria Touring, che rappresenta l’ultima versione del modello che portò all’Alfa Romeo innumerevoli e straordinari successi internazionali

Ieri le vetture sono state esposte in piazza, suascitando l'ammirazione e lo stupore di centinaia di appassionati e curiosi. Stamattina, alle 9, la partenza delle vetture per la rievocazione su strada lungo la Valle Stura e fino ai 1.996 metri del Colle della Maddalena con successivo rientro a Vinadio, in località Goletta.