Sabato di primavera nella Granda: Fruttinfiore, Cantè j’Euv der Roche e concerti animano il territorio

Nel primo week end di primavera e Domenica delle Palme sono molti gli appuntamenti da seguire in Granda, a cominciare con le manifestazioni “Cantè J’Euv der Roche” a Montaldo Roero, “Fruttinfiore” a Lagnasco e “Tulipani a Corte” a Govone.

Comincia la stagione dei mercatini e delle passeggiate nella natura, proseguono i concerti (con l’inizio di nuove rassegne) e le rappresentazioni teatrali in numerose località della provincia.

Mostre fotografiche e d’arte, degustazioni, eventi sportivi e qualche anticipazione della Pasqua completano le offerte per vivere un fine settimana di relax, sempre con un occhio attento alle previsioni del tempo.

Tutti gli eventi della provincia su www.visitcuneese.it e https://www.visitlmr.it

***

CUNEO

80 ANNI DI PIPPI CALZELUNGHE

Sabato 28 e domenica 29 marzo, dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 20, nello Spazio Innovazione in Via Roma 17, sarà possibile visitare la mostra “Astrid Lindgren e la forza dei bambini. 80 anni di Pippi Calzelunghe”. Ingresso libero e gratuito.



CUNEO

PARTIGIANI DELLA LUNA

Sabato 28 marzo si terrà l’evento Partigiani della Luna, un’escursione pomeridiana e serale tra Cuneo e Paraloup in Valle Stura. Un percorso tra cammino e racconto per ripercorrere la storia della Resistenza nei luoghi simbolo legati a Duccio Galimberti e ai partigiani di Paraloup. Info: https://www.chamin.it/



CUNEO

10,100, 1000 PIAZZE DI DONNE PER LA PACE

NO KINGS

CORTEO SU RUOTE

Sabato 28 marzo si terranno tre eventi organizzati da Donne in cammino per la pace, Coordinamento Pace e Disarmo e Fridays for future.

10, 100, 1000 PIAZZE DI DONNE PER LA PACE. Dalle ore 15 in piazza Galimberti. Chi vuole potrà portare frasi, pensieri, piccoli manufatti sul tema della pace per completare arazzi, bandiere, tappeti tessuti da donne di età, provenienza ed esperienze diverse.

NO KINGS. Alle ore 16 in piazza Galimberti. Musica e contributi su pace, nonviolenza, disarmo e diritti umani; chiunque potrà intervenire liberamente.

CORTEO SU RUOTE. Alle ore 16.30 ritrovo in piazza Torino. Portate una bici o un altro mezzo sostenibile (pattini, monopattino, ecc.); chiusura del corteo con musica.

CUNEO

INCONTRI D’AUTORE

Domenica 29 marzo, alle ore 16.30, presso lo Spazio Incontri di Fondazione CRC in via Roma 15, concerto “Impressioni di Francia e Spagna con Tullio Zorzet al violoncello e Elga Pisapia al pianoforte. Info: 333 49 84 128.



CUNEO

CUNEO BRICKS EXHIBITION

Sabato 28 e domenica 29 marzo, presso le sale del Collegio dei Geometri in Via San Giovanni Bosco 7H, ritorna la terza edizione della “Cuneo Bricks Exhibition”, una mostra che coinvolge espositori di tutte le fasce d’età dove l’obbiettivo principale è sempre stato, dalla prima edizione ad oggi, la condivisione della passione per i famosi mattoncini danesi conosciuti in tutto il mondo. Oltre agli espositori presenti con le loro creazioni o collezioni, alla mostra sarà presente l’artista Fabrizio Oberti. Ingresso a offerta libera con i seguenti orari per entrambi i giorni: 10-12.30 e 14.30-19. Info:

https://www.collegio.geometri.cn.it/RicercaIscritti.aspx

CUNEO

VIVA SCIPIONE

Sabato 28 marzo, alle 20.30, a chiusura della mostra “La Galleria Borghese. Da Raffaello a Bernini. Storia di una collezione”, si svolgerà il concerto di musica classica “Viva Scipione!” con l’Orchestra “B. Bruni”.

***

ALBA

CALCO DELLA PIETÀ

Prosegue fino al 19 aprile, presso Palazzo Banca d’Alba in via Cavour 4, la possibilità di vedere il calco della Pietà Vaticana di Michelangelo, realizzato da Francesco Mercatali. Orari: 10-13 e 15-19. Info: https://www.bancadalba.it/

ALBA

STORIE DELL’ALTRO IERI

Prorogata fino a sabato 11 aprile la mostra “Storie dell’altro ieri”, presso Corso Torino 18 Professional Workshop. Info: 0173/045808.

ALBA

ALBA SOTTERRANEA

Sabato 28 marzo, con ritrovo presso l'Ufficio Turistico in Piazza Risorgimento 2, sarà attivo il percorso guidato Alba Sotterranea, tour guidato da un archeologo professionista per un itinerario che comprende una selezione di tre tappe tra le 32 complessive del percorso archeologico cittadino, più una conclusiva presso il Museo Civico Archeologico e di Scienze Naturali Federico Eusebio. Durata 1 ora e 45 minuti. Info: ambientecultura.it

ALBA

FIABE SONORE

Domenica 29 marzo, alle ore 16.15 e 17.15, presso il Museo e la Biblioteca Diocesani di Alba, si terrà l’evento "Tutti al MAB. Fiabe Sonore. Letture multisensoriali ad alta voce”, laboratorio per bambini 3-8 anni, organizzato nell'ambito della rete “Che Storia”. Info: https://artsupp.com/it/alba/musei/museo-diocesano-dialba/biglietti?ticketing=1

ALBA

BACCO&ORFEO

Domenica 29 marzo alle ore 11, nella chiesa di San Giuseppe, concerto con l’attrice Astra Lanz e Andrea Rucli al pianoforte, nell’ambito della rassegna Bacco&Orfeo. Info: https://www.albamusicfestival.com/it/bacco-orfeo-2026



***

BENE VAGIENNA

MOSTRE

Per visitare le numerose mostre in corso a Bene Vagienna, nella Cella Campanaria, nella chiesa di san Bernardino, nel Palazzo Lucerna di Rorà e in Casa Ravera, consultare il sito https://www.amicidibene.it/



BENE VAGIENNA

NEL MEZZO

Sabato 28 marzo, alle ore 21, presso la Sala Don Giraudo in Piazza San Francesco 3, si terrà “Nel Mezzo – dove un sogno si popola”, concerto di musica vocale con il Coro della Diocesi di Mondovì. Info: 333 67 00 817.



BENE VAGIENNA

AUGUSTA ANTIQUARIA

Domenica 29 marzo, la città di Bene Vagienna organizza l'evento “Augusta Antiquaria”, con oltre 300 bancarelle di antichità e collezionismo nel centro storico.

***

BORGO SAN DALMAZZO

TEATRO DIALETTALE

Sabato 28 marzo, alle ore 21, nell’Auditorium Civico, la Compagnia "Ij Motobin" di Villanovetta di Verzuolo porteranno in scena la commedia "Metti un cretino a cena" di Giovan Battista Nanfa. Info: 0171/266080.



BORGO SAN DALMAZZO

ARTE IN FIORE

Sabato 28 marzo, alle ore 10 presso il Santuario di Monserrato, appuntamento per bimbi 5-7 anni con il "Laboratorio di Pasqua e dalle ore 14.30 alle ore 16.30, evento “Arte in fiore”, laboratorio creativo che unisce pittura e giardinaggio. Info: 340 25 49 768.



BORGO SAN DALMAZZO

LA MAESTRA E LA TARTARUGA

Domenica 29 marzo, alle ore 17, l’Auditorium Civico ospiterà lo spettacolo teatrale La Maestra e la Tartaruga, messo in scena dalla Nuova Compagnia Teatrale APS di Verona, per la Giornata della memoria e dell’impegno in ricordo delle vittime innocenti delle mafie. Info: 0171/754 154 - https://comune.borgosandalmazzo.cn.it/novita



***

BOVES

LA RUMOROSA

Sabato 28 marzo, alle ore 21, presso la Nuova Sala Polivalente in piazza dell’Olmo, la banda musicale “Silvio Pellico”, detta “La Rumorosa”, proporrà il “Concerto sotto le stelle… in teatro”.

***

BOSSOLASCO

BIRDWATCHING

Sabato 28 marzo, alle ore 10 escursione ad anello di 14 km con accompagnamento di esperto. Info: 353 48 47 292 - www.slowtrekking.it

***

BRA

BACCO&ORFEO

Domenica 29 marzo, alle ore 16.30 nella chiesa di santa Chiara concerto con l’attrice Astra Lanz e Andrea Rucli al pianoforte, nell’ambito della rassegna “Bacco&Orfeo”.



***

BUSCA

CACCIA ALLE UOVA

Domenica 29 marzo, presso il Parco dell’Ingenio (ex convento), nuova edizione della tradizionale “Caccia alle uova”, un pomeriggio di giochi e divertimento dedicato ai più piccoli. Info: https://www.comune.busca.cn.it/caccia-alle-uova-e-2242

***

CARAGLIO

SEMENTI AL SUOLO

Domenica 29 marzo, a partire dalle ore 10, in Via Matteotti 10 - parcheggio Piazza Cornelio, ritorna "Sementi al suolo", la festa dello scambio semi. Ingresso libero. Info: 347 73 41 953 - 339 47 13 909 https://www.comune.caraglio.cn.it/

***

CASTAGNITO

SINFONIA AL CIOCCOLATO

Domenica 29 marzo, alle ore 17, nel Teatro Comunale di Castagnito, andrà in scena il racconto musicale, "Sinfonia al Cioccolato" con Lucia Margherita Marino alla narrazione e Riccardo Conti alle percussioni. Info: 351 70 56 171

***

CERESOLE D’ALBA

MUBATT

Domenica 29 marzo, ingresso gratuito e apertura dalle 10 alle 13 e dalle 14 alle 18, del muBATT, il museo dedicato alla storica Battaglia di Ceresole d’Alba che nel 1544 ha sconvolto il territorio piemontese. Info: https://www.comune.ceresoledalba.cn.it/it-it/vivere-il-comune/itinerari

***

CHERASCO

MERCATO DELL’ANTIQUARIATO E DEL COLLEZIONISMO

Domenica 29 marzo tornano i Mercati dell’Antiquariato e del Collezionismo di Cherasco, in occasione della Domenica delle Palme. Contemporaneamente a Palazzo Salmatoris sarà aperta la mostra “L’equilibrio dello spazio” di Caty Torta, dalle ore 9.30 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18.30 e nella Chiesa di San Gregorio si potrà ammirare la mostra “Terra acqua aria fuoco. Sculture materiche 2017-2025” di Cecilia Miccoli, dalle ore 10 alle 12.30 e dalle 14.30 alle 18. Aperto anche il Museo della magia. Info: 0172/427050.



CHERASCO

LA BELLA ADDORMENTATA NEL REGNO DI AVANTIANNILUCE

Domenica 29 marzo, alle ore 17, nel teatro “G. Salomone” andrà in scena la favola rivisitata e divertente “La Bella Addormentata nel Regno di Avantianniluce”. Seguirà la merenda per tutti.

Info solo msg whataapp 347 78 51 494 o Ticket.it https://share.google/J1IlfdvbkRaKQN14O



CHERASCO

D’ACCORDI

Domenica 29 marzo, alle ore 21, nella chiesa di San Gregorio, “Concerto a Lume di candela”

con Ten Strings Duo / La musica tra classica e rock, Denis Zannani, violino e Andrea Candeli, chitarra, nell’ambito della rassegna condivisa “D’Accordi”. Info: https://doglianiturismo.com/daccordi-2/



***

CHIUSA PESIO

DUE CASTELLI E PASSEGGIATA AVISINA

Sabato 28 marzo torna l’atteso appuntamento con la “Due Castelli”, corsa podistica, valida come Campionato Provinciale di Corsa in Montagna a Staffetta master, abbinata alla passeggiata Avisina a Mirabello. Info: 340 50 00 685 - 338 36 24 139.



***

CLAVESANA

FESTA DEL VINO

Sabato 28 e domenica 29 marzo, si terrà la nuova edizione della Festa del Vino, organizzata dai Produttori in Clavesana. Tre giorni di eventi, degustazioni e momenti conviviali per celebrare le nuove annate dei vini del territorio e il forte legame tra la comunità e la sua tradizione vitivinicola. Info: https://www.inclavesana.it/



***

COSTIGLIOLE SALUZZO

TEATRO DEI SUONI

Domenica 29 marzo, alle ore 16.30, andrà in scena presso il Teatro dei Suoni “I musicanti di Brema”.



***

DRONERO

VOCI VELATE

Sabato 28 e domenica 29 marzo, dalle ore 15 alle ore 19, presso il Museo Mallé in via Valmala 9, sarà visitabile la mostra “Voci Velate. Visioni contemporanee dall’Iran”. Info:

museo.malle@comune.dronero.cn.it



***

FOSSANO

NUOVI MONDI

Domenica 29 marzo, alle ore 17, presso la Chiesa di Sant'Antonio Abate, l'Orchestra FFM Classica della Fondazione Fossano Musica si esibirà con "Nuovi Mondi", un concerto che unisce eleganza lirica e potenza evocativa. Info: https://fondazionefossanomusica.it/



***

GOVONE

TULIPANI A CORTE

Domenica 29 marzo, presso il Castello Reale di Govone, si terrà come ogni anno l'evento “Tulipani a corte”. In occasione della manifestazione, si potrà godere di un vero e proprio spettacolo della natura, la fioritura spontanea nel parco che regalerà ai visitatori un'insuperabile tavolozza di colori. Visite al Castello, Cappella Reale e Chiesa dello Spirito Santo in orario 10-12.30 / 15-18 ultimo ingresso mezz’ora prima della chiusura di “Tulipani a corte”. Info: www.castellorealedigovone.it



***

LAGNASCO

FRUTTINFIORE

Sabato 28 e domenica 29 marzo proseguono gli eventi della XXIV edizione di “Fruttinfiore”, la manifestazione dedicata alla migliore produzione frutticola locale, che ogni anno attira oltre 40 mila visitatori da tutto il Piemonte. “Fruttinfiore” è un mix di tradizione e innovazione, la dimostrazione di come le realtà locali siano state capaci di evolversi, trasformando le antiche tradizioni nella moderna frutticoltura, senza abbandonare i valori tipici del territorio. Info: https://www.fruttinfiore.it/

***

MARENE

MA L’AMORE NO

Sabato 28 marzo, alle ore 21, presso l'Auditorium San Giuseppe, la compagnia Voci Erranti andrà in scena con lo spettacolo teatrale "Ma l'amore no". Prenotazione obbligatoria. Info: https://parrocchiamarene.it/auditorium-2



***

MONASTEROLO DI CASOTTO

CAMMINATA DI PRIMAVERA

Domenica 29 marzo si terrà una camminata sui sentieri del Landandè, con partenza dal campo sportivo di Monasterolo. Un'occasione per ritrovarsi, godere del camminare in compagnia ed infine approfittare del sempre ottimo pranzo preparato dalla proloco di Monasterolo con specialità locali. Info: 370 31 12 101.

***

MONDOVÌ

METTIAMOCI IN GIOCO

Sabato 28 marzo, dalle ore 18, presso i locali dell’oratorio della Parrocchia di Santa Maria Maggiore, torna “Mettiamoci in gioco”. Sarà possibile prendere parte ai tavoli dei giochi di ruolo e/o cimentarsi in giochi da tavolo. Info: 0174/330358.



MONDOVÌ

VISITA GUIDATA MOSTRA

Sabato 28 e domenica 29 marzo in orario 10 - 13 / 14 - 19, all'interno dell'ex chiesa di Santo Stefano, Via Sant'Agostino, aperta la mostra “Tra sogno e magia. Pittura surreale e fantastica”. Info: https://www.belocalpiemonte.it/



MONDOVÌ

UN PIATTO DI BISCOTTI

Nel week end il Museo della Ceramica di Mondovì ospita la mostra "Un piatto di biscotti. Marco Levi (1910-2001)", dedicata a una delle figure più significative del Monregalese. Ingresso gratuito negli orari di apertura del museo.



MONDOVÌ

4XBASEBALL

Domenica 29 marzo si terrà la cerimonia inaugurale del Trofeo “4XBaseball” intitolato alla memoria di Michele Rosso, con momenti istituzionali, spettacolo musicale, street food e DJ set finale. Info: piemontesport.org



***

MONFORTE D’ALBA

RITRATTI DEL XX SECOLO

Sabato 28 marzo, alle ore 17.30, presso la sede della Fondazione Bottari Lattes si inaugurerà la mostra “Ritratti del XX secolo: le collezioni della Fondazione Bottari Lattes e oltre”.



***

MONTALDO ROERO

CANTÈ J'EUV DER ROCHE

Sabato 28 marzo dalle 18 si svolgerà l’edizione 2026 del “Cantè j'Euv der Roche”, tradizionale festa primaverile roerina, mix di canti, balli, tradizioni popolari e gastronomia, che coinvolge un intero territorio. La serata prenderà il via fra piazza Aldo Viglione e Via Umberto I, con un laboratorio di canti e tradizioni, e proseguirà fino a tarda notte con l’animazione di ben 11 gruppi musicali e il coinvolgimento di Pro Loco e circoli Acli per i punti gastronomici.



***

MONTÀ

CAMERA A ORE

Sabato 28 marzo, alle ore 21, presso il nuovo Salone Parrocchiale, spazio al teatro dialettale

con la compagnia teatrale Der Ròche in “Camera a ore”. Info: www.ecomuseodellerocche.it/it/



***

NOVELLO

MOSTRA COLLETTIVA

Sabato 28 e domenica 29 marzo, dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 17 alle 19, negli spazi della Confraternita in piazza Vittorio Emanuele sarà visitabile la mostra collettiva “Ricominciamo da 100”.



***

ORMEA

MOSTRA-MERCATO DI ARTIGIANATO LOCALE

Domenica 29 marzo, si terrà la Mostra-mercato di artigianato locale, in via Roma. Dalle ore 10. alle ore 12 "lavoretti creativi per bambini a cura dell'Associazione culturale l'Ippo-creAttivo gratuito", in piazza San Martino. Info: proloco.ormea@tiscali.it

***

RACCONIGI

AMALIA BALLARINO

Sabato 28 marzo, alle ore 17.30, presso la Pinacoteca civica Levis Sismonda, si terrà un incontro eccezionale con la scienziata Amalia Ballarino, leader della sezione Superconductors Cryostats presso il CERN di Ginevra, il più grande centro di ricerca al mondo nel campo della fisica delle particelle.



RACCONIGI

APERTI PER RESTAURO

Domenica 29 marzo, alle ore 15.30 e alle ore 16.15, si terranno due appuntamenti focalizzati sull’illustrazione dei lavori di restauro della statuaria esterna e del “Grottino” di Carlo Alberto. Info: https://museiitaliani.it/

***

SALUZZO

COSMIC RENAISSANCE

Sabato 28 marzo, alle ore 21.30, presso il Cinema Teatro Magda Olivero, in occasione del Green Days Festival 2026 organizzato da Ratatoj APS, si terrà il concerto "Cosmic Renaissance" di Gianluca Petrella. Info: https://greendaysfestival.it/



***

SANFRÈ

VISITE AL CASTELLO

Domenica 29 marzo, il castello sarà protagonista di un’intera giornata di visite guidate, dalle 10 alle 12 e dalle 14 alle 18, con partenze ogni mezz’ora. Ciascun turno di visita si concluderà con una un calice di vino oppure una tisana e un assaggio di Fuaset, dolce tipico del paese realizzato con la pasta del pane, tradizionalmente preparato durante la Quaresima. Info: https://www.turismoinlanga.it/it/visita-narrata-e-fuaset-al-castello-di-sanfre/

***

SANFRONT

VEGLIA CON BARLALUC

Sabato 28 marzo, presso il sito di Balma Boves, verrà organizzata la Veglia con Barlaluc. Sono previsti due incontri: il primo alle 16.30 (rivolto in particolar modo a bambini e famiglie), il secondo alle ore 20.30 (aperto a tutti). Info: 349 84 39 091.

***

SAVIGLIANO

CONCERTO FESTIVAL TOSCANINI

Sabato 28 marzo, alle ore 18, nell'ambito del Festival di Musica da Camera "Arturo Toscanini" la Fondazione Fergusio ospiterà il concerto dei vincitori del "2° Concorso Internazionale di interpretazione musicale W. e N. Peroni 2025" con musiche eseguite sul pianoforte a Gran Coda Blüthner del 1885 suonato dal giovane Toscanini in Casa Villa. Info: https://www.fergusio.it/sito/

SAVIGLIANO

ASPETTANDO PASQUA

Domenica 29 marzo, alle ore 10, il Museo Ferroviario Piemontese organizza una speciale mattinata in attesa di Pasqua con visita guidata, corsetta sul trenino e a seguire un laboratorio creativo a tema per i più piccini. Info: 348 78 32 848.



SAVIGLIANO

LA VIVALDIANA

Domenica 29 marzo, alle ore 21, presso il Teatro Milanollo, nell'ambito della Stagione teatrale 2025/26, andrà in scena lo spettacolo di danza "La Vivaldiana". Coreografie di Mauro Astolfi, musiche di Antonio Vivaldi. Info: https://visitsavigliano.it/