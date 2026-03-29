Cuneo celebra le icone della strada con il 3° Raduno delle Fiat 500 d'epoca in piazza Galimberti

Torna a Cuneo il tradizionale raduno delle Fiat 500 d'epoca. Il 19 aprile piazza Galimberti ospiterà un'esposizione di storia motoristica, con il 3° Raduno Città di Cuneo organizzato dal Fiat 500 Club Italia.
L'evento avrà luogo in concomitanza con la Fiera "Cuneo in Fiore" e vedrà la partecipazione di auto iconiche immatricolate dal 1957 al 1975. Il raduno accoglierà un massimo di 80 mezzi.
La registrazione dei partecipanti è prevista dalle 9 alle 11 direttamente in piazza Galimberti, lato Tribunale. Ogni equipaggio riceverà un caffè omaggio offerto da Caffè Parola e una welcome bag esclusiva per ogni auto iscritta.
Alle 11.30 partirà un affascinante tour in Valle Pesio, con tappa pranzo presso l'esclusiva Villa San Lorenzo a Murté. Il costo è fissato a 25 euro per gli adulti e 10 euro per i bambini. Le prenotazioni sono obbligatorie entro il 12 aprile.
Alle 14.30 i partecipanti faranno rientro in piazza Galimberti per esporre le loro Fiat 500 e visitare liberamente la Fiera del Fiore.
Le iscrizioni possono essere effettuate nei giorni precedenti telefonando a Claudio Bernardi (Fiduciario di Cuneo del Fiat 500 Club Italia) al numero 334 936 88 66, oppure direttamente il giorno stesso dell'evento. Tuttavia, per garantire la consegna dei gadget di benvenuto, è consigliato iscriversi anticipatamente, poiché il numero massimo di partecipanti è limitato a 80 auto.
Un appuntamento imperdibile per gli appassionati di auto storiche e per tutti coloro che amano la leggenda della 500 italiana.
In allegato il volantino dell'evento.